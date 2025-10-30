Zagraniczny portal TMZ poinformował właśnie o zaręczynach jednej z najpopularniejszych par młodego pokolenia w show-biznesie. Damiano David (znany jako lider Maneskin) oraz Dove Cameron (aktorka i piosenkarka) kilka dni temu przyłapani zostali na spacerze w Sydney, a paparazzi od razu wychwycili imponujący pierścionek z diamentem, który błyszczał na palcu serdecznym gwiazdy. Szczegóły oświadczyn wciąż pozostają jednak tajemnicą.

Para całkiem niedawno świętowała drugą rocznicę swojego związku. "Dwa najlepsze lata mojego życia. Przynajmniej raz w tygodniu doprowadza mnie do łez, bo życie stało się takie piękne, gdy jesteś w nim obecny. Kocham cię w sposób, w jaki żadne słowa nie mogą wyrazić, ale nigdy nie przestanę próbować. Wspaniałej rocznicy moja miłości" - pisała wówczas Dove w mediach społecznościowych.

Jak podaje TMZ, aktorka ma nie widzieć świata poza włoskim ukochanym i nie może doczekać się spędzenia z nim całego życia. Choć zakochani nie potwierdzili jeszcze oficjalnie doniesień, wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będą przygotowywać się do ślubu.

Historia miłości Damiano Davida i Dove Cameron. Wszystko zaczęło się od skandalu

Damiano David spotkał na swojej drodze Dove Cameron w 2023 r., a początki ich miłości nie należały do najłatwiejszych. Swój związek zbudowali na fundamentach medialnego skandalu. Wszystko przez to, że artysta nie zdążył publicznie zakończyć poprzedniej relacji, a po ujawnieniu tajemniczych nagrań fani prędko wydali osąd.

Lider Maneskin od 2018 r. spotykał się z modelką Giorgią Soleri. Zakochani starali się zachować prywatność i niechętnie mówili publicznie o tym, co dzieje się w ich wspólnym życiu. Mimo to słuchacze Damiano byli niezwykle zauroczeni dziewczyną i kibicowali parze.

Związek nie przetrwał jednak próby czasu i w 2023 r. doszło do rozstania. Zanim jednak piosenkarz i modelka zdążyli poinformować o tym swoich odbiorców, do cieci trafiło nagranie, które zszokowało internautów i doprowadziło do medialnej burzy. Na filmiku widać było, jak Damiano całuje się z inną kobietą. Fani błyskawicznie oskarżyli muzyka o zdradę, okazując wsparcie Giorgii Soleri.

Prędko okazało się, że nagranie tak szeroko komentowane w mediach zostało źle odebrane. Lider Maneskin kilka dni po aferze opublikował w sieci obszerne sprostowanie, w którym podkreślił, że nie wdał się w romans. Chwilę wcześniej rozstał się bowiem ze swoją dotychczasową partnerką. Co więcej - wyjawił, że przez lata i tak żyli w otwartym związku, nie mając nic przeciwko romantycznym kontaktom drugiej połówki z innymi osobami (po uprzednim ustaleniu).

"Jest mi bardzo przykro, że to nagranie zostało opublikowane. Nie tak chcieliśmy pokierować tą sytuacją i to jest mój błąd. Razem z Giorgią zdecydowaliśmy się rozstać kilka dni temu, więc nie doszło tu do żadnego rodzaju zdrady. Mam nadzieję, że cała sytuacja nie wpłynie negatywnie na wizerunek Giorgii i że ten delikatny w naszym życiu czas zostanie uszanowany" - pisał wtedy Włoch.

Dove Cameron i Damiano David poznali się w 2023 r. Teraz są nierozłączni!

Po rozstaniu wokalisty i modelki nie trzeba było długo czekać na kolejne plotki z życia uczuciowego Davida. Lider rockowej grupy zaczął coraz częściej być zauważany ze starszą o trzy lata Dove Cameron na romantycznych spacerach, piknikach na plaży czy innych randkach. Fani nie potrzebowali wiele, aby zrobić z nich parę. Aktorka pojawiała się również na koncertach Maneskin - m.in. w Madison Square Garden w Nowym Jorku czy w Brazylii.

W tamtym czasie żadna ze stron nie zdecydowała się publicznie skomentować medialnych doniesień o łączącym ich uczuciu. Dopiero w lutym 2024 r. David i Cameron zadebiutowali razem na czerwonym dywanie. Zakochani wybrali się wspólnie na imprezę Clive'a Davisa, poprzedzającą rozdanie nagród Grammy, a na ściance nie szczędzili sobie czułości.

Od tamtej pory zakochani są niemalże nierozłączni. Starają się żyć z dala od skandali i cenią sobie prywatność. "Naprawdę cieszymy się z bycia zwykłą parą. Jesteśmy autentycznie kameralni. Lubimy zostawać w domu bardziej od czegokolwiek innego" - komentowała Dove Cameron na łamach "Cosmopolitan". Podkreśliła także, że jej partner jest "najlepszą osobą, jaką spotkała w życiu".

