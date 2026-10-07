Damian i Kamil z "Love Is Blind" chcieli uderzyć w byłe partnerki. Skończyło się kompromitacją

Damian i Kamil dali się poznać widzom polskiej edycji "Love is Blind" dzięki związkom, które nawiązali przed kamerami. Choć ich relacje z partnerkami nie przetrwały, uczestnicy nadal wracają do tych doświadczeń publicznie. Teraz postanowili wydać diss wymierzony w dawne ukochane.

W swoim fragmencie nagrania Damian Gawron wspomniał o możliwości nawiązania nowej znajomości i podrywaniu Latynoski. Właśnie do tej deklaracji odniosła się Marta Frymer, jego partnerka z programu.

Zamiast odpowiadać kolejnymi uszczypliwościami, poruszyła temat formalnego zakończenia małżeństwa. W komentarzu pod filmem napisała, krótko lecz wymownie: "Zanim zaczniesz podrywać Latynoski, to odbierz, proszę, papiery rozwodowe, które sąd próbuje dostarczyć ci od kilku tygodni. Pozdrawiam, (jeszcze) żona".

Uczestnicy programu uderzyli w byłe partnerki

Nagranie Damiana i Kamila było wymierzone w kobiety, z którymi związali się podczas programu. Kamil zarzucał swojej byłej partnerce interesowność, a w tekście odnosił się również do innej kobiety i krążących na jego temat informacji.

"Skumały się we dwie [...] czego nie napiszą, to od razu o mnie plotka. Wiem, jak odpowiedzieć przy tym, zemsta będzie słodka, przerabiałem takie, więc znam się na idiotkach" - padało w jego części utworu.\

Publikację skomentowała Basia Sas. Zwróciła uwagę na to, że mimo upływu ponad roku Kamil wciąż wraca do historii z randkowego show zarówno w podcastach, jak i teraz w piosence. Krytycznie oceniła również zarzut interesowności, zestawiając go z dalszym wykorzystywaniem tematu programu w jego internetowej działalności.

Damian rozliczał zakończoną relację

Damian w swoim fragmencie nawiązywał do życia byłej partnerki bez męża. Przekonywał, że musi teraz przekonać się, jak wygląda samodzielność. Pojawiły się również przechwałki o możliwości poderwania Latynoski.

Te uwagi przypomniały finansowe napięcia pokazane w programie. Marta zarabiała więcej od Damiana, a kiedy zaproponowała, że zapłaci za ich bilety na wakacje, których koszt przekraczał jego możliwości, zareagował urażeniem. Różnica w zarobkach i propozycja pomocy stały się wówczas źródłem nieporozumienia między partnerami.

"Nie powtórzę tego one more time, dużo bólu, a na troskę [...], nastawiłem swój [...] kark, by pokazać ci mój cały świat [...]. Na początku chciałem klęknąć, ale takie są początki, wyrzuciłem, co należy, w końcu zrobiłem porządki" - rapował Damian.

Publikacja spotkała się z ogromną krytyką internautów. Piosenka i towarzyszący jej teledysk zostały później usunięte z sieci, choć nie podano oficjalnego powodu tej decyzji. Zanim materiał zniknął z oficjalnych kanałów, Marta zdążyła odpowiedzieć na zaczepkę. W internecie jednak nic nie ginie. Wielu użytkowników na nowo udostępnia kompromitujące nagranie, a negatywnych komentarzy tylko przybywa.



