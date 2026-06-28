- Czekałam na ten moment długo. Ten materiał może zaskoczyć parę osób, bo trzymam się popu, ale wycieczki w stronę bluesa i rocka robię - mówiła jeszcze wiosną 2024 r. Tatiana Okupnik w rozmowie z Interią.

Ostatecznie fani na płytę "Od siebie do mnie" musieli poczekać niemal do końca czerwca. Po piosenkach "Wracam" , "Toast" i "Daj to głośniej" razem z premierą albumu pojawił się kolejny singel - "Rewolucja w sercach".

Tatiana Okupnik i Krzysztof Zalewski razem. "Rewolucja w sercach"

Wspomniana piosenka to jedyny duet na nowej płycie. Tatiana Okupnik do współpracy zaprosiła Krzysztofa Zalewskiego.

"Jak pisałam ten utwór wiedziałam, że musi być z mężczyzną. Marzyła mi się współpraca z wokalistą wyrazistym, którego głos niesie w sobie dużo zadziorności, testosteronu i niskich częstotliwości" - podkreśla wokalistka.

"Czy działa na mnie głos Krzysztofa Zalewskiego? Zgadnijcie... Krzysztof wie, co myślę o jego utworze 'Ósemko' albo 'Zabawa'. Tym bardziej jest mi po prostu miło, że pojawia się na bardzo ważnym dla mnie albumie" - dodaje Tatiana Okupnik.

Poza wokalistami w piosence pojawili się: Marcin Bors (gitary, fortepian, instrumenty klawiszowe i perkusyjne), Wojtek Famielec (bas) i Aleksander Orłowski (bębny), który w połowie lutego zastąpił Sidneya Polaka w T.Love.

Tatiana Okupnik z intymną opowieścią

Nowy album zapowiadany był jako "poruszająca podróż przez emocje, dojrzałość i kobiecość", a każda z piosenek opisywana jest jako "intymna opowieść, z którą łatwo się utożsamić".

Sama Tatiana Okupnik nie kryje emocji związanych z premierą długo oczekiwanego wydawnictwa.

"Tak długo czekałam na ten moment, że nie ma mowy, żebym dała radę w podpisie pod postem opowiedzieć, ile ten album dla mnie znaczy. Dajcie mi się po prostu zabrać w nieznane" - podkreśla.

Była trenerka "The Voice Senior" w dorobku ma solowe płyty "On My Own" (2007), "Spider Web" (2011) i "Blizna" (2014). Przed rozpoczęciem własnej kariery śpiewała w grupie Blue Cafe, nagrywając z nią albumy "Fanaberia" (2002) i "Demi-sec" (2003).

Tatiana Okupnik powraca INTERIA.PL