- Czekałam na ten moment długo. Ten materiał może zaskoczyć parę osób, bo trzymam się popu, ale wycieczki w stronę bluesa i rocka robię - mówiła wiosną 2024 r. Tatiana Okupnik w rozmowie z Interią.

Ostatecznie nowy album pojawi się w połowie maja. Poznaliśmy już piosenki "Wracam" i "Toast" (reklamowana jako "manifest kobiecości, siły i wspólnoty"), a teraz premierę ma nowy singel "Daj to głośniej".

Tatiana Okupnik i jej "małe rzeczy"

W piosence wokalistce towarzyszyli Marcin Bors (gitary, fortepian, instrumenty klawiszowe i perkusyjne, hałasy wszelkie), Justyna Jarzębińska (chórki), Wojtek Famielec (bas) i Aleksander Orłowski (bębny), który w połowie lutego zastąpił Sidneya Polaka w T.Love.

"Nie oglądam telewizji, ale i tak ilość bodźców z jakimi mam do czynienia jest dla mnie przytłaczająca. Gdyby zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że jeśli o czymś myślisz albo mówisz to po prostu to karmisz, to czuję, że słowa - konflikt, konfrontacja, strach - są spasione do granic możliwości" - podkreśla Tatiana Okupnik.

Wokalistka dodaje, że chce uciec od natłoku wiadomości i skupić się na "małych rzeczach", takimi jak m.in. jedzenie, radość, kochanie, taniec, wariactwa, bliskość.

"Przyszła wiosna i to jej odrodzenie, życie, kolory, nadzieja, radość, stoi w kontraście z informacjami, alertami. Czuję ogromną potrzebę wyciszenia ich. Wiem, że co ma być to będzie i wiem, że na większość rzeczy nie mam wpływu" - mówi Tatiana Okupnik.

Płytowy dorobek byłej trenerki "The Voice Senior" zamyka "Blizna" (2014). W 2022 r. przypomniała o sobie piosenkami "Mama (idzie w długą)" i "Puzzle".

Dodajmy, że Okupnik będzie jedną z gwiazd tegorocznego Polsat Hit Festiwalu w Sopocie podczas koncertu z udziałem m.in. zespołów Wilki, Ich Troje, happysad, Wanda i Banda, Piersi, a także Eweliny Lisowskiej, Mezo i Libera.

