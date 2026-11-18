Motywem przewodnim drugiej edycji festiwalu ZORZA jest "sztuka przyciągania", czyli idea spotkań artystów i publiczności, z których rodzą się nowe muzyczne doświadczenia.

"W centrum festiwalu są premierowe współprace i nieoczywiste połączenia. Spotkania, które dają początek nowej muzyce, wspólnym materiałom i koncertom przygotowywanym specjalnie dla festiwalowej publiczności" - czytamy w zapowiedzi imprezy, której inicjatorem jest Dawid Podsiadło.

ZORZA powraca w 2027 r. Co ujawnił Dawid Podsiadło?

Latem 2027 r. w sześciu dużych miastach na scenie Dawid Podsiadło zaprezentuje stworzone specjalnie dwa nowe projekty - pierwszy z Vito Bambino, a drugi z Soblem. Oprócz tego wystąpią również: Daria Zawiałow i Brodka, Mrozu i Fukaj, Kasia Lins i Szczyl oraz Hubert. i Kosmonauci.

4-5.06.2027 - Kraków, Lotnisko Rakowice-Czyżyny

25-26.06.2027 - Wrocław, AWF

16-17.07.2027 - Poznań, Lotnisko Poznań-Ławica

30-31.07.2027 - Warszawa, Lotnisko Bemowo

13-14.08.2027 - Gdańsk, Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

27-28.08.2027 - Katowice, Lotnisko Muchowiec.

W połowie tego roku popularny wokalista zakończył kolejną stadionową trasę "Obrotowy Tour" (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron). Podczas tych koncertów fani poza dobrze znanymi przebojami mogli usłyszeć nowe piosenki z szykowanej piątej płyty. Poznaliśmy już single "sezon" i "na błysk".

"Od czasu 'X Factora' mam świadomość, jak ogromnym kredytem zaufania obdarzyli mnie ludzie. Nie musieli tego robić, ale wysyłali SMS-y, kibicowali mi. Mówili: głosujemy, niech spełnia marzenia. Codziennie czuję wsparcie tysięcy osób, które słuchają mojej muzyki i towarzyszą mi na koncertach. Jestem gotowy, żeby to oddawać" - podkreśla Dawid Podsiadło w najnowszej rozmowie z Onetem.

Wokalista nie kryje, że ten kredyt zaufania niesie za sobą również pewną odpowiedzialność. Podczas festiwalu zamierza "muzycznie stymulować" publiczność i mówić głośno o pewnych sprawach.

Dawid Podsiadło: Duża część mnie na pewno za tym tęskni

Po stadionowych koncertach Dawid Podsiadło stęsknił się za występami na mniejszą skalę.

"Jeśli grasz w weekend, na który specjalnie w jedno miejsce przyjeżdża 200 tys. ludzi, by zobaczyć jednego gościa, to czujesz to ciśnienie i odpowiedzialność. Na małych koncertach nie ma takiego ciśnienia. Jakiś czas temu graliśmy mały koncert dla 1500 osób w Palladium. Znaleźli się na nim ci, którzy wygrali jeden z konkursów dla uczestników poprzedniej Zorzy. To był niesamowity występ. Bez telefonów. Dla mnie ważny powrót. (...) Czułem, że ludzie mnie słuchają, widziałem ich twarze. Duża część mnie na pewno za tym tęskni" - zdradził w rozmowie z Onetem.

"Dobrze byłoby teraz poczekać na to, żeby kolejne ogłoszenie 'Dawid na stadionie' było czymś wyczekiwanym. Wydaje mi się więc, że czeka nas raczej minimalizacja tej skali. Jak teraz sobie myślę o trasie mojej następnej solowej płyty, to na pewno nie są to stadiony" - dodał Podsiadło.