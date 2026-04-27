Trwają przygotowania do głośnego koncertu Shakiry z serii Todo Mundo No Rio w Brazylii, który odbędzie się już za kilka dni. W niedzielę, 26 kwietnia, gdy pracownicy kontynuowali rozstawianie sceny dla artystki, jeden z członków ekipy technicznej uległ wypadkowi. Jak poinformowali organizatorzy wydarzenia, mężczyzna nie przeżył.

"Organizatorzy wydarzenia potwierdzają, że zdarzenie, do którego doszło w niedzielne popołudnie (26 kwietnia) tragicznie odebrało życie pracownika, który brał udział w montażu konstrukcji na koncert. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, a straż pożarna została natychmiast wezwana do transportu pacjenta " - czytamy w mediach społecznościowych Todo Mundo No Rio.

"Niestety, pracownik zmarł w szpitalu. W tym trudnym czasie zapewniamy pełne wsparcie, pocieszenie i solidarność z firmą, jej zespołem oraz rodziną ofiary" - kontynuowali przedstawiciele organizatora.

Shakira została gwiazdą koncertu Todo Mundo No Rio. Wcześniej rekordową publiczność zebrały tam Madonna i Lady Gaga

W lutym bieżącego roku ogłoszono, że Shakira została kolejną gwiazdą Todo Mundo No Rio w Brazylii. Już 2 maja wystąpi na specjalnie rozstawionej scenie na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Wydarzenie to już od trzech lat gromadzi potężne tłumy przy okazji darmowych koncertów największych gwiazd światowej sceny.

Jako pierwsza na Copacabanie wystąpiła Madonna, która w 2024 r. zgromadziła pod sceną rekordową w swojej karierze liczbę widzów - ok. 1,6 mln! Już rok później w jej ślady poszła Lady Gaga, dając ogromny występ promujący album "Mayhem", w którym uczestniczyło aż 2,5 mln fanów. Był to nie tylko największy koncert w karierze amerykańskiej gwiazdy, lecz także największy z show solowych artystek w historii popkultury.

Koncerty światowych gwiazd na Copacabanie przynoszą korzyści dla lokalnej gospodarki

Darmowe koncerty na Copacabanie są doskonałą okazją dla artystek na pokazanie się szerokiemu gronu odbiorców i pobicie osobistych rekordów. Jednocześnie wpływają one na lokalną gospodarkę i przynoszą korzyści również dla burmistrza Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere'a. Występ Madonny wygenerował bowiem ponad 60 mln dolarów dla miasta, a Lady Gaga przyniosła miejscowym zysk wysokości ok. 109 mln dolarów.

Publiczność w studiu "MBTM" od razu wstała. Natalia Szroeder: To się nazywa pewność siebie Polsat Promocja