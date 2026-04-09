Czego słucha się w kosmosie? Znamy starannie dobraną playlistę załogi Artemis II

Bartłomiej Warowny

Misję Artemis II, w ramach której człowiek po raz pierwszy od ponad 50 lat poleciał w stronę Księżyca, obserwuje cały świat. W trakcie niedawnego połączenia z Ziemią astronauci opisali, że codziennie są budzeni przez inny utwór, który w teorii niejako rzutuje na cały ich dzień, zaś w praktyce kreśli ich przywiązanie do ziemskiego życia. Już wiemy, jakie przeboje znalazły się w kosmosie!

David Bowie w czerwonym garniturze z mikrofonem; obok para astronautów w pomarańczowych kombinezonach NASA
David Bowie znalazł się wśród artystów, którzy "towarzyszyli" astronautom misji Artemis IIEbet Roberts / Contributor & Chip Somodevilla / StaffGetty Images

Załoga misji Artemis II odbyła już swój słynny lot dookoła Księżyca. Wydarzenie śledzono na całym świecie, ponieważ po raz pierwszy od 1972 roku człowiek znalazł się tak blisko Srebrnego Globu. W trakcie niedawnego połączenia z Ziemią astronauci opisali, że zaobserwowali błyski po uderzeniach na powierzchni Srebrnego Globu, co wywołało niemałe zdumienie wśród naukowców NASA. Równie wielkie poruszenie wywołała oficjalna playlista astronautów, która towarzyszyła im w kosmosie.

Jakie hity wybrzmiewają w kosmosie? Załoga Artemis II tak zaczyna dzień

Czwórka astronautów programu Artemis II, którzy już zapisali się w historii, kontynuuje długoletnią tradycję budzenia się muzyką podczas swojej 10-dniowej "misji księżycowej". NASA opublikowała oficjalną playlistę wybranych przez załogę utworów na pobudkę, na której znajdują się utwory takich artystów jak Young & Sick, John LegendQueen, David Bowie czy Chappell Roan.

Tradycja grania muzyki na pobudkę astronautów sięga czasów programu Apollo, a starannie dobrane utwory mają dodawać energii i inspirować załogę. W miarę procesu przesuwania granic ludzkiej eksploracji kosmosu, pielęgnowanie tego rytuału pomaga nowemu pokoleniu astronautów łączyć się z dziedzictwem tych, którzy byli przed nimi.

Przez cały czas pobytu w kosmosie załoga Artemis II - Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej - budziła się przy dźwiękach starannie dobranej playlisty. Niewielu wie, że ta praktyka narodziła się jeszcze w erze Apollo, kiedy astronauci byli początkowo "usypiani przez kolegów z kontroli misji tekstami popularnych piosenek". Z biegiem lat tradycja ewoluowała, a załogi wybierają teraz własną muzykę na pobudkę przed misją.

Oczekuje się, że załoga Artemis II powróci na Ziemię u wybrzeży San Diego w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. Oficjalna playlista na pobudkę Artemis II została opublikowana przez NASA i Spotify w środę, 8 kwietnia 2026 roku, a kolejne utwory dodano w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku.

"Grasz jakiś skoczny, energiczny kawałek muzyki, zazwyczaj trwający zaledwie dwie minuty, i po chwili słyszysz ospały głos z mikrofonu mamroczący: 'Dzień dobry, Houston'. Nie chcesz grać żałobnej pieśni ani niczego mało inspirującego. Chcesz ich rozruszać rano" - zdradził w jednym z wywiadów Chris Hadfield, znany emerytowany kanadyjski astronauta.

