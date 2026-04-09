Załoga misji Artemis II odbyła już swój słynny lot dookoła Księżyca. Wydarzenie śledzono na całym świecie, ponieważ po raz pierwszy od 1972 roku człowiek znalazł się tak blisko Srebrnego Globu. W trakcie niedawnego połączenia z Ziemią astronauci opisali, że zaobserwowali błyski po uderzeniach na powierzchni Srebrnego Globu, co wywołało niemałe zdumienie wśród naukowców NASA. Równie wielkie poruszenie wywołała oficjalna playlista astronautów, która towarzyszyła im w kosmosie.

Jakie hity wybrzmiewają w kosmosie? Załoga Artemis II tak zaczyna dzień

Czwórka astronautów programu Artemis II, którzy już zapisali się w historii, kontynuuje długoletnią tradycję budzenia się muzyką podczas swojej 10-dniowej "misji księżycowej". NASA opublikowała oficjalną playlistę wybranych przez załogę utworów na pobudkę, na której znajdują się utwory takich artystów jak Young & Sick, John Legend, Queen, David Bowie czy Chappell Roan.

Tradycja grania muzyki na pobudkę astronautów sięga czasów programu Apollo, a starannie dobrane utwory mają dodawać energii i inspirować załogę. W miarę procesu przesuwania granic ludzkiej eksploracji kosmosu, pielęgnowanie tego rytuału pomaga nowemu pokoleniu astronautów łączyć się z dziedzictwem tych, którzy byli przed nimi.

Przez cały czas pobytu w kosmosie załoga Artemis II - Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej - budziła się przy dźwiękach starannie dobranej playlisty. Niewielu wie, że ta praktyka narodziła się jeszcze w erze Apollo, kiedy astronauci byli początkowo "usypiani przez kolegów z kontroli misji tekstami popularnych piosenek". Z biegiem lat tradycja ewoluowała, a załogi wybierają teraz własną muzykę na pobudkę przed misją.

Oczekuje się, że załoga Artemis II powróci na Ziemię u wybrzeży San Diego w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. Oficjalna playlista na pobudkę Artemis II została opublikowana przez NASA i Spotify w środę, 8 kwietnia 2026 roku, a kolejne utwory dodano w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku.

"Grasz jakiś skoczny, energiczny kawałek muzyki, zazwyczaj trwający zaledwie dwie minuty, i po chwili słyszysz ospały głos z mikrofonu mamroczący: 'Dzień dobry, Houston'. Nie chcesz grać żałobnej pieśni ani niczego mało inspirującego. Chcesz ich rozruszać rano" - zdradził w jednym z wywiadów Chris Hadfield, znany emerytowany kanadyjski astronauta.

