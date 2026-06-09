Maja Chwalińska zrobiła furorę w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa, stając się pierwszą tenisistką w historii tego turnieju, która dotarła z eliminacji aż do samego finału. W ostatnim starciu musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andriejewej.

24-latka za sprawą swojej gry błyskawicznie przyciągnęła uwagę ekspertów i fanów tenisa, a także osoby, które na co dzień nie interesują się tym sportem. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej po paryskim turnieju awansowała ze 114. miejsca w rankingu WTA na 21. pozycję.

Czego słucha Maja Chwalińska?

Wielu sportowców często przed zawodami koncentruje się, słuchając muzyki. Nie brak oficjalnych playlist przygotowywanych przez takie gwiazdy, jak m.in. Robert Lewandowski czy Lamine Yamal. Inni - jak choćby tenisistka Iga Świątek - chętnie dzielą się muzycznymi inspiracjami.

Maja Chwalińska na Instagramie obserwuje raptem 53 inne profile. Na tej liście dominują tenisiści i tenisistki, jak wspomniana Iga Świątek, z którą przyjaźni się od dzieciństwa i z którą występowały razem na korcie w deblu.

Z zestawienia obserwowanych kont można też złożyć muzyczną playlistę, bo znajdziemy tu 11 gwiazd głównie współczesnego popu. Na liście znalazły się Ariana Grande, Beyoncé, Dua Lipa, Jennie, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Olivia Dean, RAYE, Rihanna, ROSALÍA i Sabrina Carpenter.

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL