Pierwsze kroki urodzona w Sulejówku Kasia Kowalska stawiała z takimi zespołami, jak m.in. Evergreen (w składzie był Robert Amirian, wokalista Collage, później Varius Manx, producent i współpracownik m.in. Anny Marii Jopek, Anity Lipnickiej, Haliny Mlynkovej, Fismolla), Human, Fatum, Piersi, Hetman i Talking Pictures.

Występem w Klubie Stodoła w Warszawie zwróciła na siebie uwagę Katarzyny Kanclerz, współzałożycielka i dyrektorka Izabelin Studio, nazywana "Żelazną Damą" i szarą eminencją polskiego show-biznesu.

Kasia Kowalska: Sukces "Gemini" mnie przerósł

Efektem podpisanego kontraktu był wydany w połowie września 1994 r. debiutancki album "Gemini". Wspomniany Robert Amirian zaśpiewał z Kowalską gościnnie w napisanym przez siebie utworze "Heart of Green", a w kilku innych piosenkach z "Gemini" dodatkowo zagrał na gitarze akustycznej i klasycznej.

Produkcją płyty zajął się Grzegorz Ciechowski, ale współpraca z liderem Republiki wcale nie była idealna.

- Na samym początku bardzo mu się stawiałam, nie znałam słowa kompromis. Grzegorz oczywiście miał dużą wiedzę i doświadczenie, co mi imponowało. Pamiętam, że nie chciałam śpiewać po polsku. Bałam się odsłonić w tekstach. Dopiero on potrafił mnie przekonać do pisania i śpiewania po polsku. Powiedział mi, że nieważne, jakie to będą słowa. Najważniejsze jest to, że są moje. Dzięki niemu się przełamałam - wspominała Kasia Kowalska po latach w rozmowie z Interią.

Album okazał się największym komercyjnym sukcesem Kasi Kowalskiej - rozeszło się ponad 400 tys. egzemplarzy (status podwójnej platyny). Sukcesem była też trasa u boku Edyty Bartosiewicz, a także występy w Warszawie i Krakowie, na których poprzedzała samego Boba Dylana. Podsumowaniem imponującej passy była nagroda Fryderyka w kategorii debiut roku.

Kasia Kowalska: Żywioł, bunt i krnąbrność

Po ponad 30 latach od premiery "Gemini" wciąż ma istotne miejsce w sercach fanów i samej wokalistki, co udowodniła jubileuszowa trasa. Ruszyła już przedsprzedaż zremasterowanej wersji, która pojawi się 14 sierpnia na CD i podwójnym winylu. Materiał uzupełni napisana podczas prac nad "Gemini", a nagrana współcześnie piosenka "W zakamarkach serc".

- Tamte czasy wspominam bardzo dobrze. Na pewno ten sukces i to, co się wtedy wydarzyło, przerosło mnie. Nie spodziewałam się tego. Poza tym to była bardzo ciężka praca, nie miałam żadnego doświadczenia, nie wiedziałam, jak się nagrywa w studiu. Czasami to była wręcz rzeźnia - wspominała po latach Kasia Kowalska w rozmowie z Interią.

- Ale mimo trudnych momentów, udało się zarejestrować to, co wtedy we mnie tkwiło. W tej muzyce jest żywioł, bunt i krnąbrność. Mam do "Gemini" olbrzymi sentyment - podkreślała wokalistka, do której szybko przylgnął przydomek "najsmutniejszej dziewczyny polskiego rocka".

Poza autorskimi piosenkami na "Gemini" trafiły trzy covery: "I Never Loved a Man" - znany z wykonania Arethy Franklin, "No Quarter" jej ukochanego Led Zeppelin oraz absolutny klasyk - "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

Kasia Kowalska - tracklista wznowienia "Gemini":

1. "Gemini"

2. "Wyznanie"

3. "Jak rzecz"

4. "Heart of Green"

5. "Oto ja"

6. "Kto może to dać"

7. "I Never Loved a Man"

8. "Do złudzenia"

9. "Cukierek (Mój dawca słodyczy)"

10. "No Quarter"

11. "This Time"

12. "I Need You"

13. "Dziwny jest ten świat"

14. "W zakamarkach serc".