23 października do serwisów streamingowych trafiła odświeżona, energetyczna wersja piosenki "Time after time", którą Cyndi Lauper podbiła listy przebojów w latach 80. Ballada zyskała nowe życie dzięki Australijczykom - producentowi CYRIL-owi oraz piosenkarce Tones And I. Ich aranżacja łączy w sobie międzypokoleniową nostalgię oraz nowoczesny bit.

Cyndi Lauper stworzyła nową wersję hitu z lat 80.! Do współpracy zaprosiła młode australijskie gwiazdy

Portal Billboard informuje, że na pomysł stworzenia nowej wersji hitu wpadła sama Cyndi Lauper. Kultowa artystka zdradziła, że od początku wiedziała, do kogo zwróci się z tym projektem. Od dawna uwielbia bowiem twórczość Tones And I.

"Kiedy po raz pierwszy spotkałam Tones, przyszła na mój koncert. Jednak czułam, jakbym znała ją już wcześniej, bo namiętnie słuchałam jej muzyki. Pomyślałam, że muszę ją poznać osobiście. Kiedy się spotkałyśmy, od razu wiedziałyśmy, że musimy zrobić coś razem" - opowiedziała 73-letnia ikona.

Tones And I widzi w Cyndi Lauper swoją idolkę. "Jest prawdziwą ikoną"

Tones And I wyznała z kolei, że już w dzieciństwie zakochana była w klasyku starszej koleżanki po fachu. W ubiegłym roku udało jej się wykonać hit z legendarną gwiazdą w duecie, co przekonało ją, że piosenka ma niezwykłą moc. 33-latka postrzega Lauper jako swój wzór i niezwykle cieszy się, że miała szansę z nią współpracować.

"Po raz pierwszy poczułam więź z utworem 'Time after time' prawdopodobnie dorastając z tatą. Mieliśmy wiele wspólnych zainteresowań muzycznych. Cyndi i ja zaśpiewałyśmy ten utwór razem na scenie w 2025 roku. To był dla mnie naprawdę wyjątkowy moment. Cyndi jest prawdziwą ikoną i stała się dla mnie mentorką" - powiedziała Australijka.

Jak brzmi odświeżona wersja "Time after time"? Krytycy są zachwyceni

W nowej aranżacji "Time after time" zachowany został archiwalny wokal Cyndi Lauper, a także oryginalne, legendarne już uderzenia w struny gitary. CYRIL dodał natomiast swoje charakterystyczne brzmienia housowe. W tle dołożył także tykanie zegara, nawiązujące do tekstu kawałka. Tones And I z kolei śpiewa na refrenach, nadając całości nowoczesnego charakteru.

"Rolling Stone Australia" już docenił nową, klubową odsłonę przeboju z lat 80. Dziennikarze magazynu twierdzą, że utwór "bezbłędnie przenosi nostalgiczną wrażliwość i emocjonalny ładunek ballady z 1984 r. wprost w realia nowoczesnej muzyki tanecznej".