Cyndi Lauper z nową, taneczną wersją "Time after time"! Hit lat 80. odświeżyli Tones And I oraz CYRIL

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Cyndi Lauper wróciła do jednego ze swoich największych przebojów - "Time after time". Podjęła się współpracy z producentem CYRIL-em oraz gwiazdą popu Tones And I i stworzyła nową, taneczną wersję hitu z lat 80. Kultowa artystka sama wpadła na pomysł nagrania odświeżonej aranżacji, a to wszystko przez fakt, że uwielbia twórczość Australijki. "Cyndi jest prawdziwą ikoną i stała się dla mnie mentorką" - o współpracy powiedziała z kolei młodsza koleżanka po fachu.

Cyndi Lauper z jasnoniebieskimi włosami w czarnej bluzce i kraciastym płaszczu, autorka nowej wersji utworu Time after time
Cyndi Lauper wpadła na pomysł odświeżenia swojego hitu "Time after time"Bruce GlikasGetty Images

23 października do serwisów streamingowych trafiła odświeżona, energetyczna wersja piosenki "Time after time", którą Cyndi Lauper podbiła listy przebojów w latach 80. Ballada zyskała nowe życie dzięki Australijczykom - producentowi CYRIL-owi oraz piosenkarce Tones And I. Ich aranżacja łączy w sobie międzypokoleniową nostalgię oraz nowoczesny bit.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Cyndi Lauper stworzyła nową wersję hitu z lat 80.! Do współpracy zaprosiła młode australijskie gwiazdy

Portal Billboard informuje, że na pomysł stworzenia nowej wersji hitu wpadła sama Cyndi Lauper. Kultowa artystka zdradziła, że od początku wiedziała, do kogo zwróci się z tym projektem. Od dawna uwielbia bowiem twórczość Tones And I.

"Kiedy po raz pierwszy spotkałam Tones, przyszła na mój koncert. Jednak czułam, jakbym znała ją już wcześniej, bo namiętnie słuchałam jej muzyki. Pomyślałam, że muszę ją poznać osobiście. Kiedy się spotkałyśmy, od razu wiedziałyśmy, że musimy zrobić coś razem" - opowiedziała 73-letnia ikona.

Tones And I widzi w Cyndi Lauper swoją idolkę. "Jest prawdziwą ikoną"

Tones And I wyznała z kolei, że już w dzieciństwie zakochana była w klasyku starszej koleżanki po fachu. W ubiegłym roku udało jej się wykonać hit z legendarną gwiazdą w duecie, co przekonało ją, że piosenka ma niezwykłą moc. 33-latka postrzega Lauper jako swój wzór i niezwykle cieszy się, że miała szansę z nią współpracować.

"Po raz pierwszy poczułam więź z utworem 'Time after time' prawdopodobnie dorastając z tatą. Mieliśmy wiele wspólnych zainteresowań muzycznych. Cyndi i ja zaśpiewałyśmy ten utwór razem na scenie w 2025 roku. To był dla mnie naprawdę wyjątkowy moment. Cyndi jest prawdziwą ikoną i stała się dla mnie mentorką" - powiedziała Australijka.

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W nowej aranżacji "Time after time" zachowany został archiwalny wokal Cyndi Lauper, a także oryginalne, legendarne już uderzenia w struny gitary. CYRIL dodał natomiast swoje charakterystyczne brzmienia housowe. W tle dołożył także tykanie zegara, nawiązujące do tekstu kawałka. Tones And I z kolei śpiewa na refrenach, nadając całości nowoczesnego charakteru.

"Rolling Stone Australia" już docenił nową, klubową odsłonę przeboju z lat 80. Dziennikarze magazynu twierdzą, że utwór "bezbłędnie przenosi nostalgiczną wrażliwość i emocjonalny ładunek ballady z 1984 r. wprost w realia nowoczesnej muzyki tanecznej".

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