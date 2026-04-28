"Cud w Polsce". Zagraniczne media huczą o akcji Łatwoganga

O internetowej akcji Łatwoganga i Bedoesa pisały największe zagraniczne portale na świecie. Brytyjski "The Guardian" zwrócił uwagę na kontrast między skromnymi warunkami a skalą przedsięwzięcia. Opisał dziewięciodniową transmisję jako akcję, która zaczęła się w niewielkim mieszkaniu po prawej stronie Wisły, a skończyła mobilizacją gwiazd muzyki, sportu i internetu oraz rekordową sumą na koncie fundacji.

Reuters nazwał wydarzenie "maratonem charytatywnym z małego mieszkania w Warszawie", podkreślając nie tylko czas trwania streamu, ale też bezprecedensową hojność widzów. Agencja cytuje prezesa Fundacji Cancer Fighters Marka Kopyścia, który mówił w RMF FM, że celem akcji było "sięganie gwiazd i kosmosu, aby pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują".

"Cud w Polsce" i "największe wydarzenie charytatywne na świecie"

"The Independent" w artykule zatytułowanym "Dziewięciodniowy stream polskiego influencera rozbija rekordy, zbierając ponad 50 mln funtów dla dzieci chorych na raka" wyliczył, że uzbierana kwota - ok. 250 mln zł, czyli 52 mln funtów - ponad trzykrotnie przebiła poprzedni rekord Guinnessa ustanowiony we Francji w 2025 r. Redakcja podkreśliła też udział największych gwiazd, w tym Igi Świątek, Roberta Lewandowskiego i Chrisa Martina z Coldplay.

Niemieckie media jak Rundschau Online opisywały akcję hasłem "Wunder in Polen" - "cud w Polsce". Zwracały uwagę, że iskrą do całej zbiórki była piosenka "Ciągle tutaj jestem", nagrana przez 11‑letnią Maję chorującą na raka wspólnie z Bedoesem, a Łatwogang przez dziewięć dni puszczał ją w kółko, przyjmując gości i zachęcając do wpłat.

Rekord Guinnessa i globalny zasięg

W relacjach podkreślano, że wynik zbiórki - ponad 250 mln zł - ponad trzykrotnie pobił rekord Guinnessa należący dotąd do francuskiego Z Event, który w 2025 r. zebrał ok. 16,2 mln euro podczas czterodniowego streamu. Zgodnie z informacjami organizatorów cała suma ma trafić do Fundacji Cancer Fighters na pomoc dzieciom chorym na raka.

O akcji Łatwoganga pisały i mówiły również inne światowe media - m.in. BBC, euronews.com, "Tagesspiegel", a informacje o streamie trafiły do milionów obserwatorów za pośrednictwem globalnych profili w mediach społecznościowych, takich jak "Pubity". Komentatorzy są zgodni: to, co wydarzyło się w polskim internecie w kwietniu 2026 r., przejdzie do historii charytatywnych zbiórek online.

Sztylety o nowym albumie: "Chcemy dodać więcej ognia" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL