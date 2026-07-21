Coś białego wypadło mu z nosa w trakcie wywiadu. Tak Robbie Williams tłumaczy się z afery. "Czuję się... miętowo"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W minioną niedzielę odbył się finał tegorocznego mundialu, w którym emocji dostarczyły nie tylko drużyny Hiszpanii i Argentyny, lecz także muzyczne gwiazdy. Na MetLife Stadium w przerwie meczu wystąpiły światowe gwiazdy, takie jak Madonna, Justin Bieber, Post Malone czy Shakira. Z kolei artystami, którzy zainaugurowali mecz, byli Robbie Williams, Laura Pausini i Nicole Scherzinger. Pierwszy z wymienionych przy okazji wydarzenia udzielił głośnego wywiadu, podczas którego doszło do wpadki. Coś białego wypadło z ust lub nosa artysty, co wywołało falę spekulacji i oskarżeń. Po setkach komentarzy w mediach i sieci Robbie Williams postanowił zabrać głos. "Właśnie się obudziłem i czuję się... miętowo" - napisał wokalista na Instagramie.

Robbie Williams w niebieskim stroju i srebrnym łańcuchu podczas finału mundialu 2026 na tle flag z gwiazdami.
Robbie Williams wystąpił na finale mundialu 2026AnadoluGetty Images

Emocje po niedzielnym finale mistrzostw świata w piłce nożnej wciąż nie opadły. W tym roku zwyciężyła Hiszpania, pokonując Argentynę 1:0. Wydarzenie uświetniły występy gwiazd, wśród których znalazł się m.in. Robbie Williams. Piosenkarz zaprezentował się na scenie u boku Laury Pausini i Nicole Scherzinger, śpiewając wspólnie hymn tegorocznego mundialu - "Desire". W ten sposób zainaugurował mecz, który rozpoczął się tuż po artystycznym popisie i gwizdku sędziego.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Wpadka Robbiego Williamsa na mundialu. Coś białego wypadło na mikrofon w trakcie wywiadu!

Tuż po swoim występie Robbie Williams, za kulisami mistrzostw świata, udzielił wywiadu, po którym publiczność okrzyknęła go gwiazdą tegorocznego mundialu. Rozmawiając z niemiecką telewizją artysta zaliczył wpadkę - mała, biała grudka wypadła z jego nosa lub ust, lądując na mikrofonie. Choć 52-letni wokalista prędko ją zabrał, kamery wszystko uchwyciły, a internauci byli bezlitośni.

Nagranie poniosło się po sieci, a ludzie zaczęli spekulować o tym, czym była "biała rzecz". Część osób niegroźnie żartowało z całego zajścia, lecz inni zaczęli oskarżać Williamsa o korzystanie z nielegalnych substancji. Spekulacje musiały wreszcie dotrzeć do angielskiego piosenkarza, ponieważ dzień po finale mundialu opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie z wyjaśnieniem.

Robbie Williams tłumaczy się z feralnego zdarzenia. Afera rozpętała się o miętówkę?

Robbie Williams zamieścił na Instagramie filmik, w którym w żartobliwy sposób podszedł do całej afery. Gwiazdor wyjaśnił, co tak naprawdę wylądowało na mikrofonie w trakcie wywiadu. "Właśnie się obudziłem i czuję się... miętowo" - podpisał wymownie swój post.

"Chciałem przeprosić za przedmiot, który spadł wczoraj na mikrofon. To było bardzo nieprofesjonalne i ludzie się o mnie martwili, ale spokojnie, bo miałem jeszcze kilka następnych" - wyjaśnił ironicznie na nagraniu, przy czym pokazał język z dwoma miętówkami.

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