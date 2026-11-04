Pierwszy krążek Sinéad O'Connor, zatytułowany "The Lion and the Cobra", został wydany w październiku 1987 roku. Płyta zebrała bardzo pochlebne recenzje, zwłaszcza wśród krytyków muzycznych, jednak nie przełożyło się to na spektakularny wynik sprzedażowy. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero wraz z premierą drugiego albumu artystki - "I Do Not Want What I Haven't Got", który trafił na rynek w marcu 1990 roku. To właśnie na nim znalazła się interpretacja utworu Prince'a "Nothing Compares 2 U, otwiera się w nowym oknie", uznawana do dziś za jeden z największych muzycznych sukcesów wokalistki.

Rodzina Sinéad O'Connor postanowiła ws. wydawnictw. "Aktywnie uczestniczymy w działaniach"

Sinéad O'Connor zmarła 26 lipca 2023 roku w wieku 56 lat. Sekcja zwłok wokalistki wykazała, że do jej śmierci doprowadziło "nagłe zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej oraz łagodne zakażenie dolnych dróg oddechowych".

Trzy lata później producent David Holmes w poście na Instagramie ujawnił fragmenty jego korespondencji z irlandzką wokalistką, z którą pracował nad jej ostatnim, wciąż niewydanym albumem "No Veteran Dies Alone". Współpracownik O'Connor zdradził, że płyta była praktycznie ukończona.

"Bóg jeden wie, czy to kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć. To absolutny hit. List miłosny do jej dzieci i świata. Jej piosenki są tak prawdziwe i czyste, jak tylko można sobie wyobrazić" - napisał Holmes na portalach społecznościowych. Jak się teraz okazuje, najbliższa rodzina wokalistki ma już plany co do wydawnictw zmarłej piosenkarki.

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Róisín Waters, córka artystki, wrzuciła wpis na oficjalny profil Sinéad O'Connor na Instagramie. Zdradziła tym samym, że wraz z braćmi aktywnie zajmuje się spuścizną matki za pośrednictwem swojej firmy Deep Dana.

"Razem z braćmi chcemy, aby to miejsce było poświęcone Sinéad - jej muzyce, życiu i wszystkiemu, co znaczyła dla tak wielu ludzi. Aktywnie uczestniczymy w działaniach związanych z jej dorobkiem poprzez naszą rodzinną firmę Deep Dana. Współpracujemy między innymi z Chrysalis Records nad wydawnictwami, o których więcej usłyszycie już wkrótce. Ona była waszą Sinéad, a dla nas była mamą. Chcemy znaleźć tu miejsce dla obu tych perspektyw" - napisała, tym samym dziękując fanom za wieloletnie wsparcie.

Przypomnijmy, że braćmi 30-letniej Róisín Waters są Jake Reynolds i Yeshua Bonadio. Sinéad O'Connor była również matką Shane'a Lunny'ego, który zmarł z powodu targnięcia się na swoje życie w styczniu 2022 roku, mając zaledwie 17 lat.

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