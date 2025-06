Co dalej planuje Maja Golec?

Jak się okazuje, ponownie zobaczymy córkę Pawła Golca na koncercie w TVP. 7 czerwca zaśpiewa podczas wydarzenia "Wyspa dzieci - muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1"."Zabierzemy was do pięknego amfiteatru w Ostródzie na wieczór pełen wspomnień i muzycznych wzruszeń" - zapewnia TVP.