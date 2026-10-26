Oryginalna wersja synthpopowej ballady "Surrender" pochodzi z 1988 r. Za nagraniem stała pochodząca z Nowego Jorku art-punkowa grupa Suicide, którą tworzyli zmarły w 2016 r. wokalista Alan Vega i klawiszowiec Martin Rev. Duet nie zdobył szerokiej popularności, ale po latach zaliczany jest do jednych z najbardziej wpływowych zespołów przełomu lat 70. i 80.

Teraz swoją wersję "Surrender" przedstawiła Toni Cornell, córka Chrisa Cornella i jego żony Vicky Cornell. 22-letnia córka nieżyjącego już frontmana Soundgarden i Audioslave od pewnego czasu próbuje swoich sił na muzycznej scenie.

Toni Cornell z synem lidera Green Day

Przy nagraniu pomagali jej Jakob Armstrong i Enzo Malaspina, którzy razem występują w Ultra Q. Pierwszy - syn Billiego Joe Armstronga, lidera Green Day - zajął się produkcją, a jego kolega zaśpiewał w chórkach. Obaj wspólnie z Toni pracowali również nad aranżacją. Za reżyserię teledysku odpowiada Una Smoole.

"Moja wersja jednej z najpiękniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek słyszałam" - napisała Toni Cornell na Instagramie.

"Każdy, kto mnie zna, wie, że kocham horrory oraz wszystko, co przerażające i mroczne. Spełnieniem moich marzeń było urzeczywistnienie tej wizji i danie tej cząstce siebie odrobiny przestrzeni, by mogła odetchnąć. Uwielbiam pracę w branży kreatywnej i to, że mam niesamowitą okazję współpracować z takimi samymi 'dziwakami' jak ja - ludźmi, dla których żaden pomysł nie jest zbyt dziwny" - dodała w kolejnym wpisie.

Toni Cornell ma w dorobku autorskie piosenki "Far Away Places" (napisała ją w wieku 12 lat), "Compari", "Little Bitch" i "Sunset of Your Love". Popularność przyniosły jej także covery "God Only Knows" The Beach Boys, "Black" Pearl Jam i "Nothing Compares 2 U" Sinead O'Connor.

Ten ostatni zdobył ponad 60 tys. dolarów na cele charytatywne. Dzięki temu Toni stała się najmłodszą ambasadorką Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC), który zajmuje się m.in. pomocą humanitarną, wsparciem w kryzysach humanitarnych, ochroną zdrowia i edukacją. Organizację wspierają również takie gwiazdy, jak m.in. Meryl Streep, George Clooney, John Legend, Natalie Portman, Mia Farrow i Rami Malek.

Przypomnijmy, że Chris Cornell - jeden z najlepszych głosów na rockowej scenie - odebrał sobie życie 18 maja 2017 r. po koncercie Soundgarden w Detroit. Toni miała wtedy 13 lat.