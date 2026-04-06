Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta wystąpi w teledysku. Podobna do znanej mamy?

Shiloh Jolie trafiła do klipu w drodze otwartego castingu w Stanach Zjednoczonych. Jak przyznają przedstawiciele wytwórni Starship Entertainment, nikt nie wiedział, że wśród finalistek znajdzie się córka hollywoodzkiej pary. "Shiloh została wybrana w ostatnim etapie i ostatecznie dołączyła do teledysku Dayoung. Nawet po zakończeniu zdjęć nie wiedzieliśmy, że jest dzieckiem Angeliny Jolie i Brada Pitta. Dowiedzieliśmy się o tym zupełnie przypadkowo dopiero niedawno" - mówi przedstawiciel wytwórni.

W teaserze Shiloh prezentuje się z włosami zaczesanymi do tyłu, w koronkowym brązowym topie i dużych kolczykach. Zwiastun pokazuje ją również w krótkich fragmentach tanecznych, które od razu przyciągnęły uwagę widzów.

Taneczna pasja od najmłodszych lat

Shiloh od dawna rozwija swoje umiejętności taneczne. W maju 2024 roku choreograf Lil Kelaan Carter podzielił się w sieci nagraniem, w którym Shiloh tańczy solo do utworu "Tanzania" w studiu. "Jej ruchy są niesamowite! Dziękujemy za energię @sh1lohj" - napisał Carter.

Jeszcze wcześniej, w 2022 roku, Shiloh wystąpiła w siedmiominutowym wideo z Millennium Dance Complex w Los Angeles, gdzie wraz z innymi tancerzami prezentowała choreografię do piosenki "Vegas" Doja Cat. Choreograf Kolanie Marks podkreślał w rozmowie z magazynem PEOPLE jej pracowitość: "To ktoś, z kim pracuję od kilku lat. Mój styl jest trudny dla wielu osób, ale ona poświęciła się, by go opanować. Widać jej oddanie tak wymagającej sztuce".

Od social mediów do profesjonalnych projektów

Shiloh urodziła się w 2006 roku w Namibii i jest pierwszą biologiczną córką Angeliny Jolie i Brada Pitta. Choć dotąd trzymała się raczej z dala od mediów, w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w projektach tanecznych i artystycznych. W 2025 roku pracowała jako choreografka przy wydarzeniu marki Isabel Marant, a jej nagrania z zajęć wciąż zdobywają popularność w sieci.

Debiut w teledysku K-popowym pokazuje, że Shiloh może wyjść poza cień sławnych rodziców i zbudować własną, artystyczną ścieżkę. Jej ruchy i energia w klipie sugerują, że nie będzie to jej jedyny krok w światowej branży rozrywkowej.

