31-letnia wokalistka jest w związku z 36-letnim aktorem Callumem Turnerem, znanym z filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta" z uniwersum Harry'ego Pottera. W maju 2024 roku Dua oficjalnie potwierdziła swój nowy związek, udostępniając na Instagramie zdjęcie w objęciach aktora. Od tamtej pory zakochani często dzielą się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami, dalekimi podróżami i przygodami.

Pod koniec 2024 roku okazało się, że wokalistka przyjęła oświadczyny Turnera, co tylko podbudowało szczęśliwą relację pary. Zakochani wzięli ślub cywilny 31 maja 2026 roku w Londynie, a w dniach 5-7 czerwca 2026 roku wyprawili trzydniowe wesele w Palermo na Sycylii.

Cocachella 2027: Dua Lipa, Tame Impala i SZA headlinerami?

Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową liczbę fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk. Wygląda na to, że trzy wielkie są już brane pod uwagę w kontekście bycia headlinerem, czyli "prowadzącym" dany dzień i zamykającym koncertową serię.

Gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem Coachelli, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Zaszczytny tytuł oznacza wystąpienie na głównej scenie w godzinach najbardziej atrakcyjnych dla zebranej publiczności, która liczy wiele tysięcy fanów muzyki. W nadchodzącym roku wygląda na to, że swoje marzenie o staniu się headlinerką spełni Dua Lipa. Oprócz niej, w innych dniach tytuł headlinera ma należeć do takich artystów jak Tame Impala czy SZA.

Jak coraz częściej zapowiadają w sieci osoby "ze środka" organizacji festiwalu, SZA, Dua Lipa i Tame Impala mają być blisko finalizacji umów dotyczących występów podczas Coachelli 2027. Do tej pory organizatorzy nie ogłosili oficjalnie line-upu, dlatego wszystkie informacje znalezione na profilach domniemanych informatorów na platformie X pozostają niepotwierdzone.

Jeśli jednak wiadomości okażą się prawdziwe, Coachella 2027 połączy w sobie alternatywny pop i R&B (SZA), jakościowy pop (Dua Lipa) oraz kultowe psychodeliczne brzmienie (Tame Impala). Przypomnijmy, iż Tame Impala wyprodukował brytyjskiej wokalistce jej ostatni krążek "Radical Optimism" - muzyczny duet zapraszał się nawzajem w ostatnich latach do wspólnych występów podczas innych wielkich festiwali. Co ciekawe, Brytyjka nigdy wcześniej nie zagrała na Coachelli pełnego solowego koncertu.

Przypomnijmy, że przyszłoroczna Coachella odbędzie się w Empire Polo Club w Indio w Kalifornii. Festiwal zaplanowano na dwa weekendy: 9-11 kwietnia 2027 roku i 16-18 kwietnia 2027 roku. Zgodnie z pustynną tradycją artyści wystąpią podczas obu weekendów.