Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową ilość fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk.

Zapowiedzi festiwalu pod postacią tajemniczych i często zabawnych billboardów to już tradycja. Jakie znaki pojawiły się w drodze na teren serii wiosennych koncertów?

Coachella 2026 nadchodzi wielkimi krokami. Przydrożne billboardy nie pozostawiają złudzeń

Gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem Coachelli, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Zaszczytny tytuł oznacza wystąpienie na głównej scenie w godzinach najbardziej atrakcyjnych dla zebranej publiczności, która liczy wiele tysięcy fanów muzyki. Ci najbardziej zagorzali już odnajdują przydrożne znaki, które mają zapowiadać aurę nadchodzącego wydarzenia. Co wyśledzili?

Coachella 2026 odbędzie się w ciągu dwóch weekendów, licząc od piątków: od 10 do 12 kwietnia oraz od 17 do 19 kwietnia. Wzdłuż autostrady obok terenu festiwalu pojawiły się już billboardy reklamujące występy takich gwiazd jak między innymi Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Addison Rae, Katseye i Karol G.

Na czym polega fenomen coachellowskich billboardów? Nie tylko fotografie

Artyści, którzy występują na Coachelli, zwykle mają dużą swobodę w reklamowaniu swojego koncertu. Dzięki temu często decydują się na żartobliwe, odważne, a chwilami nawet kontrowersyjne treści na billboardach.

W poprzednich latach artyści wyraźnie wybierali czcionki, które dobrze współgrały z ogólnym przekazem ich sztuki - billboard Lil Yachty'ego z 2024 roku, na którym widniał napis "Coachella potrzebowała 8 lat, żeby mnie zarezerwować", napisany jego ręką, wywołał swego czasu sporą burzę w internecie. Billboard Omara Apollo z 2022 roku również wywołał wiele kontrowersji, a to wszystko dzięki pogrubionej frazie: "Heteroseksualizm można wyleczyć".

Jakie znaki zapraszające na Coachellę 2026 odnajdują dziś kierowcy? Jeden z nich... jest wielkim banknotem i zapowiada występ Addison Rae.

Zapowiedzi Coachelli 2026 - Addison Rae znalazła się na banknocie

