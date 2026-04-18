Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową liczbę fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk. Jedno z nich - Sabrina Carpenter - kolejny tydzień z rzędu znowu bardzo zaskoczyło. Wokalistka aresztowała... Madonnę!

Sabrina Carpenter włożyła kajdanki Madonnie. Co się stało na Coachelli 2026?

Gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem Coachelli, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Zaszczytny tytuł oznacza wystąpienie na głównej scenie w godzinach najbardziej atrakcyjnych dla zebranej publiczności, która liczy wiele tysięcy fanów muzyki. Swoje marzenie o staniu się headlinerką spełniła Sabrina Carpenter, która już drugi raz zaprezentowała festiwalowiczom żmudnie zaplanowany show.

Sabrina Carpenter ponownie rozpoczęła od hollywoodzkiego intro - wysiadła z samochodu w efekcie black&white, tuż po sprawdzeniu przez podejrzliwego policjanta. Następnie opuściła "plenerowe kino", aby udać się na scenę. Aktywowała swoją "aleję hollywoodzkich gwiazd", ułożoną specjalnie dla niej na scenie, i zaczęła koncert od viralowego na TikToku "House Tour" z płyty "Man's Best Friend".

Przed wystąpieniem z utworem "Juno", Sabrina zawsze wybiera z publiczności jedną osobę, którą uważa za szczególnie atrakcyjną i wyróżniającą się z tłumu. Następnie żartobliwie ją "aresztuje" i zakłada kajdanki, a to wszystko dzieje się w połączeniu z dźwiękiem syren alarmowych. Tym razem padło na Madonnę, która zaledwie kilka dni temu ogłosiła nowy album "Confessions II".

Wokalistka wystąpiła epizodycznie podczas głównego występu Sabriny Carpenter w piątkowy wieczór, pojawiając się pod koniec setlisty, aby wykonać takie utwory jak "Vogue" i "Like a Prayer". Piosenkarki wykonały również po raz pierwszy na żywo nowy duet, który, jak wyrokują fani, znajdzie się na nadchodzącej płycie Madonny.

"A więc 20 lat temu wystąpiłam na festiwalu Coachella" - powiedziała Madonna ze sceny. "Byłam w namiocie tanecznym i to był pierwszy raz, kiedy wykonałam 'Confessions on a Dance Floor Pt. 1' w Ameryce. To było dla mnie niesamowite przeżycie, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to ekscytujące wrócić 20 lat później w tych samych butach, z tym samym gorsetem, kurtką, którą miałam na sobie wcześniej, marynarką Gucci. To jak moment zatoczenia koła, rozumiecie? Bardzo dla mnie znaczący" - dodała wzruszona gwiazda.

Miuosh żegna się z rapem: "Zajechałem już do garażu. Nie chcę tego" INTERIA.PL INTERIA.PL