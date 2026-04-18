Coachella 2026: Madonna wraca na festiwal po 20 latach od debiutu. Co się działo na scenie?
Od kilku tygodni internet zalewały plotki, jakoby Sabrina Carpenter miała zaprosić Madonnę na swój coachellowy set, aby wspólnie wykonać największe hity królowej popu, jak i nowy utwór. Zaledwie kilka dni temu Madonna ogłosiła premierę krążka "Confessions II", będącego drugą częścią kultowego już "Confessions on a Dance Floor" (2005), a teraz rzeczywiście pojawiła się na Coachelli!
Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową liczbę fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk. Jedno z nich - Sabrina Carpenter - kolejny tydzień z rzędu znowu bardzo zaskoczyło. Wokalistka aresztowała... Madonnę!
Sabrina Carpenter włożyła kajdanki Madonnie. Co się stało na Coachelli 2026?
Gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem Coachelli, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Zaszczytny tytuł oznacza wystąpienie na głównej scenie w godzinach najbardziej atrakcyjnych dla zebranej publiczności, która liczy wiele tysięcy fanów muzyki. Swoje marzenie o staniu się headlinerką spełniła Sabrina Carpenter, która już drugi raz zaprezentowała festiwalowiczom żmudnie zaplanowany show.
Sabrina Carpenter ponownie rozpoczęła od hollywoodzkiego intro - wysiadła z samochodu w efekcie black&white, tuż po sprawdzeniu przez podejrzliwego policjanta. Następnie opuściła "plenerowe kino", aby udać się na scenę. Aktywowała swoją "aleję hollywoodzkich gwiazd", ułożoną specjalnie dla niej na scenie, i zaczęła koncert od viralowego na TikToku "House Tour" z płyty "Man's Best Friend".
Przed wystąpieniem z utworem "Juno", Sabrina zawsze wybiera z publiczności jedną osobę, którą uważa za szczególnie atrakcyjną i wyróżniającą się z tłumu. Następnie żartobliwie ją "aresztuje" i zakłada kajdanki, a to wszystko dzieje się w połączeniu z dźwiękiem syren alarmowych. Tym razem padło na Madonnę, która zaledwie kilka dni temu ogłosiła nowy album "Confessions II".
Wokalistka wystąpiła epizodycznie podczas głównego występu Sabriny Carpenter w piątkowy wieczór, pojawiając się pod koniec setlisty, aby wykonać takie utwory jak "Vogue" i "Like a Prayer". Piosenkarki wykonały również po raz pierwszy na żywo nowy duet, który, jak wyrokują fani, znajdzie się na nadchodzącej płycie Madonny.
"A więc 20 lat temu wystąpiłam na festiwalu Coachella" - powiedziała Madonna ze sceny. "Byłam w namiocie tanecznym i to był pierwszy raz, kiedy wykonałam 'Confessions on a Dance Floor Pt. 1' w Ameryce. To było dla mnie niesamowite przeżycie, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to ekscytujące wrócić 20 lat później w tych samych butach, z tym samym gorsetem, kurtką, którą miałam na sobie wcześniej, marynarką Gucci. To jak moment zatoczenia koła, rozumiecie? Bardzo dla mnie znaczący" - dodała wzruszona gwiazda.