Eurythmics zapisało się w historii muzyki rozrywkowej jako jedna z najbardziej innowacyjnych brytyjskich formacji. Międzynarodową sławę przyniósł im album "Sweet Dreams (Are Made of This)" wraz z tytułowym przebojem z 1983 roku. W kolejnych latach duet eksperymentował z soulem, R&B i muzyką taneczną, czego efektem był krążek "Be Yourself Tonight" i pamiętny duet z Arethą Franklin.

Do kanonu popkultury przeszły takie przeboje jak "Here Comes the Rain Again", "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)" czy "Would I Lie to You?". Po zawieszeniu działalności w 1990 roku muzycy powrócili jeszcze z albumem "Peace" pod koniec dekady, a w 2022 roku zostali uroczyście wprowadzeni do prestiżowej Rock and Roll Hall of Fame. Ich utwory do dzisiaj rozgrzewają nie tylko publiczność, która słuchała ich dekady temu, ale także dociera do młodszych odbiorców chociażby za sprawą TikToka. Utrzymujące się zainteresowanie sprawia, że fani domagają się powrotu grupy na scenę.

Co z powrotem Eurythmics?

W rozmowie z magazynem "Spin" Dave Stewart odniósł się do perspektywy reaktywacji Eurythmics. Choć kompozytor i producent od lat deklarował pełną gotowość do powrotu, przeszkodą okazało się stanowisko Annie Lennox: "Zrobiłbym to bez chwili wahania, ale Annie zawsze odrzucała wszystkie takie propozycje".

Muzyk przyznał, że z biegiem lat ich prywatna relacja uległa naturalnemu ochłodzeniu. Dzielą ich tysiące kilometrów - piosenkarka mieszka na stałe w Los Angeles, z kolei Stewart przebywa albo w swoim studiu na Bahamach, albo w Nashville: "Nie mamy już tak częstego kontaktu. Ona mieszka w Los Angeles, a ja dzielę życie między Nashville a mój kompleks studyjny na Bahamach. Kiedyś wymienialiśmy e-maile i sporo rozmawialiśmy, ale w ciągu ostatnich dwóch lat ten kontakt nieco osłabł. Myślę, że Annie próbuje zostawić za sobą wszystko, co wiąże się z Eurythmics. Nigdy nie zrobiliśmy niczego, co zwykle robią zespoły po latach działalności i osiągnięciu pewnego wieku. Nie powstał dokument o naszej historii, nie zagraliśmy też serii koncertów".

Co jeszcze stoi na przeszkodzie powrotu Eurythmics?

Dziennikarz wyraził nadzieję, że wokalistka może jeszcze zmieni zdanie, jednak Stewart nie podziela tego optymizmu. Zwrócił uwagę na wiek artystki oraz poziom trudności kompozycji Eurythmics, które wymagają nienagannej formy wokalnej: "Nie sądzę. Piosenki Eurythmics są niezwykle trudne do zaśpiewania, szczególnie przez godzinę i 45 minut albo dwie godziny. Annie wystąpiła niedawno, ale wykonała zaledwie cztery lub pięć piosenek, a później na scenie pojawili się zaproszeni goście. To naprawdę wymagający repertuar. Kiedyś nie stanowiło to dla nas problemu. Moglibyśmy tak występować przez kolejne 25 lat, dając koncert raz na trzy lata czy coś w tym rodzaju. Ale teraz uważam, że jest już za późno".

Gitarzysta nie ukrywa jednak żalu, że nie udało im się ponownie zjednoczyć sił przed publicznością na wzór innych legend tamtej epoki: "Kiedy ma się piosenki, które wiele znaczą dla ludzi, i wykonuje się je na żywo, można zobaczyć, jak silne emocje wywołują. Niektórzy śpiewają razem z zespołem, inni patrzą na osobę, z którą przyszli na koncert. Widać, że ta muzyka na nich wpływa. Sama muzyka ma oczywiście ogromną siłę, ale żałuję, że nie występowaliśmy razem. W końcu jesteśmy duetem. Tears for Fears przez długi czas nie koncertowali, ale w ostatnich latach znów zaczęli grać na żywo. Pewnie obaj zadawali sobie wtedy pytanie: 'Co my właściwie robimy?'".



