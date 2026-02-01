Dieter Bohlen zasłynął na międzynarodowej scenie przede wszystkim jako połowa duetu i założyciel Modern Talking. Zanim jednak zwerbował do zespołu Thomasa Andresa i stworzył hity takie jak "You're My Heart, You're My Soul" czy "Cheri Cheri Lady", miał już okazję próbować swoich sił na niemieckim rynku. Występował w zespołach takich jak Mayfair (wykonujący covery piosenek The Beatles), Da Capo, Monza czy Aorta. Pod koniec lat 70. zaczął produkować i komponować utwory dla innych artystów. Stworzył m.in. hit "Hale, Hey Louise" wykonywany przez Ricky'ego Kinga.

Życie Dietera Bohlena zmieniło się, gdy założył Modern Talking

W 1984 r. nastąpił moment przełomowy w karierze Bohlena. 30-letni wówczas kompozytor i producent postanowił założyć zespół. Do duetu zwerbował Thomasa Andersa, którego pokochały fanki z całego świata - zarówno za iście anielską aparycję, wygląd, jak i delikatny głos. Czarujący frontman okazał się przepisem na międzynarodowy sukces.

Od powstania grupy nie minęło zbyt wiele czasu, a Bohlen i Anders mieli już na koncie pierwszy wielki przebój - "You're My Heart, You're My Soul". Utwór królował w niemieckich rozgłośniach radiowych, ale też udało mu się przedostać do reszty Europy. Polacy szczególnie chętnie bawili się do tanecznego hitu na domówkach i dyskotekach.

W kolejnych latach duet nagrywał hit za hitem. Słuchacze pokochali "Cheri, Cheri Lady" oraz "Brother Louie", a "Geronimo's Cadillac" pozwoliło muzykom odnosić kolejne sukcesy w Europie. Sielanka trwała aż do 1987 r. - wówczas Bohlen i Anders zdecydowali się zawiesić działalność Modern Talking.

Dlaczego Modern Talking zawiesiło swoją działalność? Powodem problemów miała być kobieta

W mediach krążyły pogłoski, że powodem przerwy od wspólnego tworzenia muzyki i koncertowania miała być żona Thomasa Andersa, Nora. Konflikt w zespole podobno miał powstać głównie ze względu na to, jak duży wpływ na karierę ukochanego chciała mieć kobieta. Rzekomo marzyła o tym, aby wokalista zaczął rozwijać się solowo i jednocześnie chciała zostać jego menedżerką. Jej działania miały fatalny wpływ na stosunki między członkami Modern Talking.

Pomimo zawieszenia działalności duetu, Bohlen nie zaprzestał swoich muzycznych działań. Kompozytor założył kolejny zespół - Blue System - z którym również próbował przebić się na europejski rynek. Utwory grupy nie odnosiły jednak tak potężnych sukcesów, jak piosenki Modern Talking.

Duet Modern Talking powrócił na scenę i grał aż do 2003 r. Co później stało się z Dieterem Bohlenem i Thomasem Andersem?

W 1998 r. Bohlen i Anders wreszcie zdecydowali się na wspólny powrót, widząc, że jedynie ich utwory w duecie są w stanie podbijać listy przebojów. Zmienili jednak styl swojej muzyki - porzucili euro disco, stawiając na dance. Zespół wydał wówczas nowe wersje słynnych przebojów, w tym m.in. "You're My Heart, You're My Soul '98" czy "Brother Louie '98".

Przez kolejne lata, aż do połowy 2003 r., grupa wydawała kolejne płyty z premierowym materiałem. 21 czerwca, podczas pożegnalnego koncertu w Berlinie, Dieter i Thomas ogłosili całkowite zakończenie działalności. Od tamtej pory artyści zaczęli iść własnymi drogami, choć Anders nigdy nie przestał śpiewać utworów Modern Talking. Polska publiczność przekonała się o tym wielokrotnie, bowiem wokalista jest stałym bywalcem imprez sylwestrowych, festiwalu w Sopocie czy innych wydarzeń muzycznych w naszym kraju.

Dieter Bohlen z kolei wybrał nieco inną ścieżkę kariery. Odciął się od działalności Modern Talking i skupił na pracy w telewizji. Przez wiele lat oceniał uczestników talent show "Das Supertalent", czyli niemieckiej wersji "Mam talent". Bycie jurorem dawało mu zawodową satysfakcję, lecz w wolnych chwilach wciąż komponował piosenki dla innych artystów - m.in. Marka Medlocka.

Życie prywatne Dietera Bohlena. Założyciel Modern Talking długo szukał "tej jedynej"

W życiu prywatnym artysty również nie brakowało zawirowań. Dieter Bohlen ma za sobą bowiem kilka nieudanych związków. W 1983 r. ożenił się z Eriką Sauerland. Choć ich małżeństwo wydawało się zgodne i szczęśliwe, po 11 latach para zdecydowała się rozwieść. W 1996 r. muzyk wziął ślub z kolejną wybranką swojego serca - Veroną Feldbush. Związek ten błyskawicznie okazał się niewypałem - do rozwodu doszło zaledwie po miesiącu od złożenia przysięgi.

W kolejnych latach Bohlen nie przestawał romansować i wciąż szukał "tej jedynej". W 2005 r. zawarł swoje trzecie małżeństwo z Estefanią Küster, lecz i ten związek prędko się rozpadł. 2006 r. przyniósł przełom - były gwiazdor Modern Talking poznał Carinę Walz. Młodsza o blisko 30 lat kobieta rozkochała w sobie muzyka do tego stopnia, że jest z nią do dziś. Parę łączy dwójka dzieci, a od niedawna także więzy małżeńskie!

Tak wygląda obecnie 71-letni Dieter Bohlen

Dieter Bohlen po raz kolejny stanął na ślubnym kobiercu! Z ukochaną zdecydowali się na ważny krok po blisko 20 latach

7 lutego Dieter Bohlen skończy 72 lata, lecz wielu fanów twierdzi, że artysta nie wygląda na swój wiek. Z pewnością odmładza go ukochana Carina, mająca 42 lata. W mediach społecznościowych aż roi się od wspólnych zdjęć zakochanej pary, z których kipi radość i chęć do życia. Dieter i jego partnerka prowadzą nawet wspólne konto na Instagramie, które do tej pory zgromadziło 1,6 mln obserwatorów.

Na najnowszych zdjęciach i filmikach opublikowanych w sieci widać kulisy ślubu, na który Dieter oraz Carina zdecydowali się po prawie 20 latach związku. Kameralna uroczystość miała miejsce na plaży, w otoczeniu palm i białych kwiatów oraz iście rajskiego krajobrazu.

Dieter Bohlen i jego ukochana Carina podczas ślubu

