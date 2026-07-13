Michał Wiśniewski i Mandaryna znów budzą emocje

Michał Wiśniewski i Mandaryna przez lata tworzyli duet, o którym mówiła cała Polska. On był liderem Ich Troje, ona występowała na scenie i szybko zyskała rozpoznawalność jako tancerka oraz wokalistka.

Ich związek był szeroko komentowany, a po rozstaniu każde z nich poszło własną drogą. Teraz, po latach, temat powrotu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny znów wzbudził ogromne zainteresowanie.

Fani z sentymentem wracają do czasów, gdy para regularnie pojawiała się razem w mediach. W tle tej historii są także ich dorosłe już pociechy, które również obrały własne ścieżki.

Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wybrał muzykę

Xavier Wiśniewski urodził się w 2002 roku. Jako najstarsze dziecko Michała Wiśniewskiego i Mandaryny dorastał w rodzinie mocno związanej ze sceną, dlatego nie dziwi, że sam także zainteresował się muzyką.

Wybrał drogę artystyczną i rozwija własne projekty. W mediach społecznościowych pokazuje fragmenty swojej twórczości, a także codzienność związaną z pracą nad muzyką.

Nie próbuje jednak być jedynie "synem znanych rodziców". Buduje własny styl i własne miejsce, choć nazwisko Wiśniewski od razu budzi skojarzenia z jedną z najbarwniejszych historii polskiej sceny muzycznej.

Xavier Wiśniewski (2021 r.) AKPA AKPA

Córka Mandaryny poszła bardziej własną drogą

Fabienne Wiśniewska urodziła się w 2003 roku. W przeciwieństwie do rodziców nie zabiega o stałą obecność w mediach i częściej wybiera spokojniejsze życie poza światłem reflektorów.

Wiadomo jednak, że podobnie jak mama interesuje się tańcem. Widzowie mogli zobaczyć ją u boku Mandaryny w programie "Azja Express", gdzie obie pokazały bliską relację i dużą swobodę w swoim towarzystwie.

Fabienne w rozmowie z Plejadą podkreślała, że jest dumna z rodziców i ma z mamą wyjątkową więź. "Nie wstydźcie się swoich rodziców" - mówiła, zwracając uwagę na relację opartą na szczerości i zaufaniu.

Mandaryna i Fabienne Wiśniewska ANDRAS SZILAGYI/MWMEDA MWMedia

Rodzina, która po latach znów jest na językach

Powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny sprawił, że widzowie znów zaczęli interesować się historią tej pary. Dla wielu to sentymentalny powrót do czasów, gdy Ich Troje biło rekordy popularności, a Mandaryna była jedną z najczęściej komentowanych postaci w polskim show-biznesie.

Dziś ich historia wygląda inaczej niż przed laty. Oboje mają za sobą własne doświadczenia, długą przerwę i nowe spojrzenie na relację. Ich dorosłe pociechy również idą własną drogą, jedna bliżej muzyki, druga bardziej z dala od medialnego zgiełku.



