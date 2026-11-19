Jennifer Lopez, znana powszechnie jako J.Lo, zasłynęła tym, że urodziła się i wychowała w Bronksie, jednej z dzielnic Nowego Jorku. "On The Floor, otwiera się w nowym oknie", "Jenny from the Block, otwiera się w nowym oknie", "Waiting for Tonight", "If You Had My Love" to tylko jedne z wielu hitów Jennifer Lopez, które ta wypromowała.

Wokalistka jest znana również z angażowania się w produkcje filmowe - "Powiedz tak", "Pokojówka na Manhattanie" i "Sposób na teściową" u boku Jane Fondy sprawiły, że artystka mogła swobodnie poruszać się w obszarze filmu, muzyki oraz produkcji. Jej uczestnictwo w projektach oznaczało sukces, więc współpraca z gwiazdą z Bronxu, na którą ta przez lata się kreowała, była jawnie pożądana.

Internauci zaczęli z czasem doszukiwać się niedociągnięć i sytuacji, które miałyby pogrążyć Jennifer. Od rozstań i ciągłego schodzenia się z byłym mężem, przez oskarżenia współpracowników, jakoby Lopez miała być w stosunku do nich nieprofesjonalna i niemiła, po oskarżenia o nieśpiewanie we własnych piosenkach i wykorzystywanie mniej znanych wokalistek we własnych utworach.

Te wszystkie aspekty sprawiły, iż w sieci wytworzyła się narracja o zaprzestaniu kierowania jakiejkolwiek uwagi w stronę Jennifer Lopez, co poskutkowało szybkim spadkiem popularności i prestiżu. Teraz celebrytka szczerze opowiedziała o rozwodzie z Affleckiem. Jak się okazuje, terapeuta pomógł jej spojrzeć na życie z innej perspektywy.

Jennifer Lopez dostała kilka rad od terapeuty. "Ucz się kochać każdą część siebie"

Goszcząc w programie SiriusXM Front Row, 57-letnia Lopez wyznała, że zrozumienie mechanizmów stojących za niezdolnością utrzymania relacji romantycznej zajęło jej sporo czasu. "Cztery razy wychodzić za mąż i się rozwodzić to jak uczyć się wciąż tej samej rzeczy od nowa. I to jest w porządku" - opowiedziała Lopez. Jak podkreśliła, w każdej z tych relacji było miejsce zarówno na miłość, jak i ból oraz cenne doświadczenia. Najważniejsze okazało się jednak przyjrzenie samej sobie i zrozumienie własnej roli w podejmowanych decyzjach.

"Powiedziałam mu wtedy, że mam wrażenie, iż wszystko psuję. A on odparł: 'Jesteś taka młoda. Po prostu idź dalej i ucz się kochać każdą część siebie. Nawet tę, która jest niepoprawną romantyczką, i wszystkie inne'" - miał jej powiedzieć terapeuta.

Wokalistka zaznaczyła, że z czasem przestała traktować romantyczną naturę jako słabość, którą powinna w sobie zwalczać. Dostrzegła w niej również źródło własnej kreatywności i artystycznej ekspresji. "To ta część mnie, która tworzy" - wyznała.