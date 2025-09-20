Co dzieje się z Britney Spears? "Nie czuje potrzeby, by szukać pomocy"

Britney Spears została objęta kuratelą w 2008 roku - wtedy to sąd przyznał jej ojcu, Jamesowi Spearsowi, prawną kontrolę nad jej życiem prywatnym i zawodowym. Fani Księżniczki Popu zapoczątkowali ruch #FreeBritney, by wyzwolić gwiazdę spod kurateli. Udało się to w listopadzie 2021 roku.

Okazuje się jednak, że zakończenie kontroli nad życiem Britney może nie być szczęśliwym rozwiązaniem. W jej mediach społecznościowych regularnie pojawiają się niepokojące nagrania, na których gwiazda tańczy z nieobecnym wzrokiem albo dziecinnym głosem rozmawia z przypadkowymi ludźmi.

Spears wyłączyła możliwość komentowania, jednak jej fani prowadzą dyskusje o stanie jej zdrowia m.in. na platformie X. ""Myślałem, że już jest z nią lepiej, a ona nadal zachowuje się dziwnie", "Coś z nią jest nie tak", "To nie może skończyć się dobrze" - takie komentarze można przeczytać w sieci.

Nowe informacje o stanie Britney Spears. "Emocjonalna kolejka górska"

"Jej zachowanie jest takie samo, jak to, które można zaobserwować w Internecie - ma chwile jasności umysłu i chwile, w których czuje się jak na rollercoasterze" - mówi informator w rozmowie z Page Six.

Osoba z jej otoczenia stwierdziła również, że zakończenie kurateli odsłoniło wiele problemów, które pozostają nierozwiązane. "Nie ma programu ciągłej opieki ani obowiązku terapii, a sama nie widzi potrzeby, by szukać pomocy" - tłumaczy informator.

Podkreśla również, że gwiazda jest samotna, ponieważ nie utrzymuje kontaktów z ojcem, z matką rozmawia sporadycznie, ale i tak ich stosunki są trudne. Póki co próbuje odbudować relacje z synami: 20-letnim Seanem Prestonem i 19-letnim Jaydenem Jamesem.

Z doniesień wynika również, że najmłodsi członkowie rodziny, w tym jej siostra Jamie Lynn, starają się pomóc Britney, jednak zaczynają być bezsilni.

Akcja "Free Britney". Ogromne wsparcie od fanów gwiazdy pop Britney Spears AFP AFP