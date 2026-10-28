Joanna Klepko, znana jako Cleo (ur. 25 czerwca 1983 roku w Szczecinie), to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Eurowizja, potrójna platyna, rola jurorki w "The Voice Kids" i ponad 1,5 miliona obserwujących w mediach społecznościowych - mimo ogromnej popularności wokalistka bardzo rzadko dzieli się szczegółami życia prywatnego.

Zanim świat usłyszał "My Słowianie, otwiera się w nowym oknie", Cleo śpiewała w chórze gospel Soul Connection, tworzyła duet Dwie Asie i wygrała internetowy konkurs Studio Garaż w kategorii R&B. Odpadła natomiast na castingach do programu X-Factor.

Przełomowy moment nastąpił w 2013 roku, gdy poznała producenta Donatana. Wydany w listopadzie singiel "My Słowianie" błyskawicznie stał się viralem, przez wiele tygodni zajmował 2. miejsce na liście AirPlay i przyniósł artystom reprezentację Polski na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji w Kopenhadze w 2014 roku. W finale zajęli 14. miejsce, jednak w głosowaniu telewidzów Polska uplasowała się na wysokim, 5. miejscu.

Cleo powraca z nowym singlem. Klip nagrała w drogim apartamencie

Wydany w 2016 roku album "Bastet" pokrył się platyną, kolejne krążki - "superNOVA" (2020), "vinyLOVA" (2022) i "10" (2024) - ugruntowały jej pozycję na polskim rynku. W dorobku artystki znajduje się także SuperJedynka w kategorii SuperGwiazda w sieci na KFPP Opole 2014, trzecie miejsce w programie "Taniec z gwiazdami" oraz świąteczny hit Coca-Coli "Coraz bliżej święta". "Lecimy, otwiera się w nowym oknie" to kolejny singiel piosenkarki - teledysk do utworu, otwiera się w nowym oknie powstał w znanym warszawskim miejscu.

W apartamencie, w którym nocowali m.in. Donald Trump, Barack Obama, Michael Jackson czy Luciano Pavarotti, Cleo postanowiła urządzić... piżama party!

Mowa tu o legendarnym apartamencie prezydenckim w warszawskim hotelu Presidential (dawnym Marriotcie), którego wnętrza przez lata gościły największe osobistości światowej polityki i show-biznesu. Przypomnijmy, że to właśnie tutaj Michael Jackson miał specjalnie przygotowany parkiet, aby móc ćwiczyć swoje legendarne układy taneczne. W tym samym miejscu zatrzymywali się także amerykańscy prezydenci podczas wizyt w Polsce. Jak wiemy, wynajem przestrzeni to "jedyne" 35 tysięcy złotych za noc.

Tym razem jednak zamiast ochroniarzy, dyplomatów i oficjalnych delegacji w luksusowych wnętrzach pojawiły się dziewczyny w piżamach, szampan oraz różowe stylizacje. Wszystko za sprawą najnowszego teledysku Cleo do utworu "Lecimy", który miał swoją premierę 21 października br. Jak widzimy w klipie, wokalistka postanowiła wykorzystać wyjątkową historię tego miejsca i zamienić luksusowy apartament w scenerię kolorowej imprezy.

Cleo po raz pierwszy z wielką zapowiedzią. "Szykujcie się"

"Publiczność jest znakomita - jak zawsze zresztą. Tu jest taka energia, która jest niepowtarzalna, także cieszę się, że tu jestem. (...) Zdarza się, że śpiewam covery, jednak mam już na tyle bogaty katalog muzyczny, że mogę wybierać w tych wszystkich hitach. A wybieram takie, przy których publiczność faktycznie zawsze najgłośniej śpiewa" - przyznała Cleo za kulisami tegorocznej edycji Roztańczonego PGE Narodowego.

"Tyle dostaję od fanów uśmiechów, po prostu szał, śpiewanie wspólne. To dla mnie ogromna nagroda, że mogę tu być" - dodała.

"U mnie jest cały czas intensywnie - kończę teraz materiał, który nazywa się 'Fantasmagoria', jest to nowy album, ale też myślę o świątecznych rzeczach i zdradzam to tutaj dla was po raz pierwszy, więc świątecznie też będzie w tym roku. Za dużo nie mogę jeszcze zdradzać, ale na pewno usłyszycie jakąś piosenkę świąteczną. Szykujcie się - wszystkie Mikołaje! Śpiewamy razem!" - wyznała wokalistka.

Cleo zdradziła to po raz pierwszy. Gwiazda już szykuje się do świąt INTERIA.PL



