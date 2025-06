Cleo od lat tworzy swój autorski materiał, jednak niektórzy wciąż kojarzą wokalistkę z konkursem Eurowizji. Historia współpracy muzycznego duetu sięga 2013 roku, kiedy Donatan stworzył z Cleo przebój zatytułowany " My Słowanie ". Utwór, łączący folklor i nowoczesne brzmienia, niemal od razu podbił stacje radiowe, a już rok później doprowadził producenta i piosenkarkę na prestiżowy konkurs Eurowizji. Tam duet uzyskał jeden z najlepszych wyników w historii polskich reprezentantów. Cleo i Donatan zajęli bowiem 14. miejsce w finale, a w głosowaniu widzów uplasowali się w pierwszej piątce.

"Mam większość wspaniałych wspomnień z tego okresu. Miałam to szczęście, by wczesne dzieciństwo spędzić w erze sprzed Internetu, gdzie dużą wartością była interakcja z rówieśnikami" - wspomniała Cleo w wywiadzie z "Faktem". Wokalistka opowiedziała również o wspólnym dorastaniu ze swoim bratem bliźniakiem.

"Z wielkim sentymentem wracam do tego czasu, kiedy materialnie nie miałam wiele, a jednocześnie życie dawało mi cenne doświadczenia, lekcje i cudowne chwile, które na zawsze wpisałam w portfolio wspomnień. (...) To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru, natomiast jesteśmy kompletnie z dwóch różnych światów, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania" - dodała gwiazda, przyznając jednocześnie, iż Piotr, czyli brat, jest raczej umysłem ścisłym.