Cleo odpowiada na słowa Kayah. "Nie jestem w stanie zadowolić wszystkich, tak samo Viki"

Viki Gabor, która ma na koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019, od kilku lat buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Popularność przyniósł jej nie tylko udział w konkursie, lecz także duet z Kayah w utworze "Ramię w ramię". Mimo tego, sama Kayah otwarcie przyznała, że oczekiwała więcej od kariery nastoletniej artystki.

"Ja jej zawsze gratulowałam wielkiego talentu, tam jest ogromny potencjał. Ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany. Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej (...). Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą" - mówiła w rozmowie z Radiem Eska.

Jej komentarz, choć pełen sympatii, został odebrany jako krytyka i wywołał dyskusję o tym, w jaki sposób młodzi wykonawcy powinni kształtować swoją drogę artystyczną.

Cleo: "Pozwólmy jej szukać własnego brzmienia"

W obronie Viki stanęła Cleo, która sama zasiada w fotelu trenerskim w "The Voice Kids" i doskonale wie, jak trudne bywają początki kariery. Piosenkarka podkreśliła, że nie można wymagać od nastolatki gotowej wizji, skoro artystyczne dojrzewanie to proces, który trwa latami.

"Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi mówił, jak mam się zachowywać. Jeżeli komuś nie pasuje, to proszę bardzo - macie innych artystów. Nie narzucajmy też Viki czegoś innego, jeżeli ona tak to teraz, w tym momencie czuje. Może za pięć lat poczuje inaczej? Dajmy się jej rozwijać" - zaznaczyła w wywiadzie dla Eski.

Cleo o sobie: "Nie da się zadowolić wszystkich"

Autorka przebojów "My Słowianie" i "Dom" wyznała, że sama nie raz słyszała opinie, iż marnuje swój talent wokalny. Część słuchaczy chciałaby od niej albumu w klimacie gospel lub soulu, bo właśnie z takim repertuarem zetknęła się na początku muzycznej drogi.

"Pochodzę z tej sfery muzyki gospel, muzyki soulowej (...). Działam sobie na razie tak, a może za 5-10 lat stworzę album soulowy? Nie wiadomo. Idę swoim tempem i nie zastanawiam się. Nie jestem w stanie zadowolić wszystkich, tak samo Viki. Dajmy twórcom robić swoje i tyle" - powiedziała.

Trudny start w młodym wieku

Eksperci od rynku muzycznego zwracają uwagę, że podobne zarzuty kierowano także wobec innych nastoletnich gwiazd, m.in. Roksany Węgiel czy Sary James. Wczesny sukces bywa obciążeniem, bo kreuje wobec młodych artystów wysokie wymagania, którym trudno sprostać bez czasu na rozwój i eksperymenty.

Cleo i Kayah patrzą więc na Viki Gabor z różnych perspektyw: jedna wskazuje na niewykorzystane możliwości, druga apeluje o cierpliwość i swobodę artystyczną. Niezależnie od opinii, faktem pozostaje, że Gabor wciąż jest jedną z najmłodszych artystek w Polsce z tak bogatym dorobkiem, a jej historia w branży dopiero się pisze.

