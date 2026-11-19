W "Grand Theft Auto VI", które ukazało się na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, gracze wracają do Vice City. To właśnie tam 20 lat wcześniej wystąpił Phil Collins. Wokalista Genesis zagrał w "GTA: Vice City Stories" samego siebie i, jak odnotowała Księga rekordów Guinnessa, był pierwszą gwiazdą, która pojawiła się w serii w takiej roli.

Gdy Collins śpiewał "In the Air Tonight", gracz nie do końca mógł skupić się na słuchaniu artysty. Nad sceną kręcili się ludzie, którzy próbowali zrzucić na muzyka konstrukcję oświetleniową. Żeby koncert mógł się odbyć do końca, trzeba było ich powstrzymać.

Guru użyczył głosu głównemu bohaterowi

Collins nie był pierwszym muzykiem w obsadzie GTA. W "GTA III" Guru z Gang Starr użyczył głosu 8-Ballowi, a w "Vice City" Debbie Harry z Blondie zagrała dyspozytorkę taksówek.

W "San Andreas" raperzy dostali już większe role. Główny bohater, Carl "CJ" Johnson, mówił głosem Younga Maylaya, Rydera zagrał MC Eiht, a Ice-T wcielił się w Madd Dogga, rapera próbującego odbudować karierę. Z kolei Shaun Ryder z Happy Mondays pojawił się jako Maccer, wokalista fikcyjnego zespołu.

Axl Rose prowadził program w radiu

Axl Rose też wystąpił w "San Andreas", ale żeby go usłyszeć, trzeba było włączyć samochodowe radio. Wokalista wcielił się w Tommy'ego "The Nightmare" Smitha, który zapowiadał klasyki rocka w K-DST. "Welcome to the Jungle" Guns N' Roses można było jednak usłyszeć gdzie indziej, na antenie Radio X.

W "GTA IV" Liberty Rock Radio prowadził Iggy Pop, a za mikrofonem Vladivostok FM zasiadła Rusłana, zwyciężczyni Eurowizji. Później w Los Santos można było trafić m.in. na iFruit Radio Danny'ego Browna, który zaprosił do audycji Skeptę, oraz na MOTOMAMI Los Santos prowadzone przez Rosalíę i Arcę.

Dr. Dre urządził premierę nowych utworów w GTA

W "GTA Online" można było już nie tylko przełączać stacje, ale też pójść do klubu na set Solomuna, Dixona czy Tale Of Us. Później w The Music Locker zagrali m.in. Moodymann, Palms Trax i Keinemusik.

W dodatku "The Contract" to właśnie muzyka była powodem, dla którego gracz dostawał zlecenie. Dr. Dre skradziono telefon z niepublikowanymi utworami i trzeba było go odzyskać, zanim nagrania trafią do sieci. Te kawałki były premierowe nie tylko w świecie gry. To w GTA po raz pierwszy można było usłyszeć nowe numery Dre, w tym nagrania z udziałem Andersona .Paaka.

Gracze wracają dziś do Vice City, tym razem w "GTA VI". W najbliższych dniach przekonamy się, które gwiazdy tym razem pojawiły się w grze.