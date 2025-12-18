Christina Aguilera przygotowywała się do premiery albumu "Christmas in Paris" od kilku miesięcy. Płyta, ku uciesze fanów, jest już dostępna w serwisach streamingowych. Co ciekawe, projekt to nie tylko koncertowy zapis bożonarodzeniowych piosenek, ale i starannie zaprojektowane oraz zarejestrowane w formie filmu muzyczne widowisko. "Christmas in Paris" powstał z okazji 25-lecia albumu "My Kind of Christmas" - tym razem wokalistka stawia na legendarny wizerunek Paryża i zestawia go z filmową refleksją, nawiązującą do najbardziej magicznego czasu w roku. Projekt stanowi kontynuację świętowania jubileuszu artystki, która dzisiaj, 18 grudnia obchodzi 45. urodziny!

Christina Aguilera latami pracowała na sympatię milionów fanów. "Burleska" to niejedyny sukces gwiazdy

Christina Aguilera zawojowała rynek muzyczny utworem "Reflection", który pojawił się w filmie Disneya "Mulan". Potem, można powiedzieć, poszło już z górki, bo debiutancki album artystki "Christina Aguilera" z 1999 roku sprawił, że ta na dłużej została w showbiznesie. Krążek wypromował singiel "Genie In A Bottle" i podbił najważniejsze listy przebojów, a kolejne kawałki, takie jak "What A Girl Wants" i napisany przez Diane Warren klasyk "I Turn To You" tylko potwierdziły, że pop nie jest w stanie obejść się bez Christiny.

Choć profesjonalną karierę muzyczną Christina Aguilera zaczynała mając zaledwie 12 lat, jako uczestniczka konkursu Klubu Myszki Miki, to właśnie odważny krążek "Stripped" ("Dirrty", "Beautiful", "Fighter") czy udział w kultowym już filmie "Burlesque" u boku Cher zwróciły na Aguilerę uwagę opinii publicznej. Albumy "Back To Basics", "Bionic" i "Lotus" przypieczętowały status Aguilery w branży, a wokalistka wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Ostatnio zwróciła na siebie uwagę szybką utratą wagi - fani piosenkarki zaczęli nawet się o nią martwić. W sieci zawrzało tuż po tym, gdy artystka pochwaliła się smukłą sylwetką.

Po tym, gdy Christina zaprezentowała swoją figurę, fani nie szczędzili jej komplementów: "Najpiękniejsza gwiazda pop na świecie!", "Jest nie z tej ziemi", "Jak utrzymać taką formę? Jesteś cudna", "Panie i panowie: oto królowa", "Wyglądasz bosko", "Wygląda jak 20 lat temu - dokładnie jak w musicalu 'Burlesque'", "Czas się dla niej zatrzymał" - piszą fani na Instagramie gwiazdy, jednak nie brakuje również słów krytyki i zarzutów.

Internauci co jakiś czas zarzucają piosenkarce, iż jej nagła utrata wagi jest spowodowana bardzo popularnymi w Hollywood tabletkami dla diabetyków, które przynoszą niemal natychmiastowe efekty. "Hmm, gdyby tylko był na to sposób!", "Widać, że Ozempic działa", "Strasznie niknie w oczach biedna", "Czyli wszystko jasne, Chris bierze Ozempic", "A więc nikt nie zwraca uwagi na to, jak cienko i niezdrowo ona wygląda? Kultura celebrytów jest podła" - systematycznie komentują internauci pod zdjęciami artystki.

Fala komentarzy nie umknęła samej gwieździe. Aguilera opublikowała na swoim profilu na Instagramie post podsumowujący rok 2024, w którym, oprócz tego, że zapowiedziała wydanie nowej muzyki, odniosła się do komentarzy opinii publicznej.

"Ten post to przypomnienie dla wszystkich, że jesteście panami własnych historii w swoim własnym życiu. Nikt inny nie może wam dyktować, kim jesteście. Nikt nie zasługuje na wyjaśnienie" - napisała, ponadto dodając: "Doszłam przez rozwój do takiego przemyślenia, iż nic nie przychodzi łatwo i nikt nie jest doskonały. Każdy będzie cię oceniał. Bez względu na to, co robisz i/lub czego nie robisz. Akceptacja przychodzi wraz z zaakceptowaniem siebie".

"To trudna podróż, którą czasami trzeba odbyć, aby dotrzeć wgłąb siebie. Świętuję każdego, kto poświęca czas, aby każdego dnia zrobić jeden krok do przodu, aby zbudować lepszą wersję siebie. Pozwólcie sobie na łaskę, cierpliwość i szacunek..." - napisała wtedy Aguilera na swoim Instagramie.

