Christina Aguilera, której kariera sięga lat 90., a piosenki takie jak "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade", "Beautiful" oraz "Moves Like Jagger" na stałe zapisały się w historii muzyki popularnej, jakiś czas temu przeszła spektakularną metamorfozę. Choć w młodości mogła pochwalić się nienaganną sylwetką, z biegiem lat i po kolejnych ciążach (jest matką dwójki dzieci) jej ciało zaczęło się zmieniać. Wokalistka podkreślała, że akceptuje siebie w każdej formie, lecz wreszcie wahania wagi zaczęły jej doskwierać.

W 2023 i 2024 r. artystka przygotowywała się do swojej rezydentury koncertowej w Las Vegas i postanowiła nieco zmienić swoje przyzwyczajenia. Zależało jej bowiem na poprawieniu kondycji oraz dobrym samopoczuciu. Nowa dieta i styl życia sprawiły, że zrzuciła prawie 20 kilogramów. Jaki był jej sekret?

Christina Aguilera schudła blisko 20 kilogramów dzięki "tęczowej diecie". Na czym ona polega?

Christina Aguilera zaczęła stosować model żywienia, nazywany "tęczową dietą". Chodziło w nim o to, aby w jadłospisie każdego dnia dominowały warzywa oraz owoce. Wybór produktów odbywał się na podstawie wybranego koloru. Eksperci podkreślają, że ten rodzaj diety należy stosować nie dłużej niż przez kilka tygodni.

"Tęczowa dieta" w praktyce polega na tym, aby każdego dnia wybrać kolor przewodni, a następnie komponować posiłki z produktów o tej barwie. Dla przykładu - "dzień zielony" może opierać się na awokado, brokule, sałacie, zielonym jabłku oraz kiwi. Wariant "czerwony" mógłby przewidywać pomidory, truskawki, maliny czy paprykę czerwoną.

Dr Alexander Watson, założyciel Admire Medical, zauważa, że sięganie po żywność w różnych kolorach to świetne rozwiązanie dla naszego zdrowia. Sprzyja ono dostarczaniu różnych witamin czy przeciwutleniaczy. Jednocześnie pozwala każdego dnia spożywać wiele warzyw, owoców i błonnika. Ekspert podkreśla jednak, że taki sposób żywienia powinien być uzupełniony o odpowiednią ilość białka i innych niezbędnych składników.

Tak wygląda obecnie Christina Aguilera ARNOLD JEROCKI Getty Images

Christina Aguilera przeszła metamorfozę nie tylko dzięki diecie, ale też akceptacji. "Opinie innych ludzi na mój temat to nie moja sprawa"

Aguilera, choć stosowała "tęczową dietę", nie oparła swojej przemiany wyłącznie na zmianie żywienia. 45-latka całkowicie inaczej zaczęła podchodzić do życia, a priorytetem stało się dla niej zdrowie, ale też akceptacja siebie i bilans. Jak wielokrotnie podkreślała - odchudzanie nie było chęcią spełnienia cudzych oczekiwań ani odpowiedzią na krytyczne komentarze. Była to wyłącznie jej decyzja, uwarunkowana chęcią poukładania sobie codziennych nawyków.

"Mam teraz dojrzałość, w której po prostu nie przejmuję się niczyją opinią. Opinie innych ludzi na mój temat to nie moja sprawa" - mówiła po przemianie w rozmowie z "Glamour".

Fani Christiny Aguilery zachwyceni są jej przemianą. Krytycy zarzucają stosowanie popularnego leku. "Ceną nie były pieniądze, a zdrowie"

Pod najnowszymi zdjęciami artystki w mediach społecznościowych nie brakuje zachwytów nad jej figurą. Fani chwalą zawziętość Aguilery i jej spektakularną metamorfozę, która była wynikiem ciężkiej pracy. Znajdą się też jednak tacy, którzy zamiast gratulować gwieździe przemiany, zarzucają jej stosowanie wspomagaczy, popularnego leku na cukrzycę czy środków medycyny estetycznej.

"Ona jest idealna. Zawsze była. Kropka. Nic więcej do powiedzenia", "Christina świetnie wygląda w tym ciele", "Chciałabym wyglądać tak, jak ona", "Niewiarygodna bogini", "Tak perfekcyjna! Uwielbiamy cię, nasza królowo", "Gratulacje, że udało ci się zrzucić kilogramy! Zwłaszcza, że potrafisz to utrzymać", "Ona naprawdę się nie starzeje", "Przepiękna, zawsze - w każdej stylizacji i w każdej formie" - czytamy na Instagramie i portalu X.

"Wygląda w połowie jak Kelly Osbourne, w połowie jak Ariana Grande. Nie widzę Christiny...", "To wygląda jak źle wykonana operacja plastyczna", "Wszyscy wiemy, że to lek na odchudzanie", "Taak, ona przecież 'kochała' bycie krągłą...", "Wygląda jak nieco nadwyrężona Barbie, którą znajduje się na targu staroci", "Wygląda oszałamiająco, ale ceną nie były pieniądze, a zdrowie" - piszą bardziej oburzeni internauci.