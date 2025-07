Christina Aguilera zawojowała rynek muzyczny utworem "Reflection", który pojawił się w filmie Disneya "Mulan". Potem, można powiedzieć, poszło już z górki, bo debiutancki album artystki "Christina Aguilera" z 1999 roku sprawił, że ta na dłużej została w showbiznesie. Krążek wypromował singiel "Genie In A Bottle" i podbił najważniejsze listy przebojów, a kolejne kawałki, takie jak "What A Girl Wants" i napisany przez Diane Warren klasyk "I Turn To You" tylko potwierdziły, że pop nie jest w stanie obejść się bez Christiny.