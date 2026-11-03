"Niewiele jest artystek, które równie mocno zapisały się w globalnej popkulturze, stając się zarówno absolutną ikoną oraz nieustanną inspiracją dla nowego pokolenia. 13 sierpnia w Warszawie szykujemy się na jej pierwszy koncert w Polsce i fantastyczny popowy show" - czytamy w ogłoszeniu koncertu "królowej" podczas Orange Warsaw Festival 2027.

45-letnia wokalistka jest jedną z największych gwiazd na popowej scenie, mając w dorobku ponad 100 mln sprzedanych płyt, pięć statuetek Grammy, dwie nagrody MTV Video Music Awards i tytuł "legendy Disneya" przyznany w uznaniu za jej zasługi dla firmy Walta Disneya.

Christina Aguilera po raz pierwszy w Polsce

Orange Warsaw Festival w tym roku zaskoczył wiernych fanów zmianą daty imprezy. Dotychczas warszawskie wydarzenie zawsze odbywało się na przełomie maja i czerwca, otwierając sezon dużych festiwali w Polsce. Teraz twórcy zdecydowali się zmienić czas na wakacyjny weekend - zapraszając publiczność do udziału w koncertach 13 i 14 sierpnia.

Jak już wcześniej informowaliśmy, headlinerem drugiego dnia OWF będzie międzynarodowa grupa Katseye. To zespół na nowo definiujący pojęcie girlsbandu i w ostatnich miesiącach królujący na listach przebojów na całym świecie. Członkinie z różnych części świata - USA, Europy czy Azji - zostały połączone dzięki projektom Dream Academy oraz serialowi "Pop Star Academy" i prędko zaskarbiły sobie serca fanów. Rozgłos przyniosły im hity takie jak "Animal" czy "Pinky Up".

Christina Aguilera - amerykańska królowa popu

Profesjonalną karierę muzyczną Christina Aguilera zaczynała mając zaledwie 12 lat, jako uczestniczka konkursu Klubu Myszki Miki. Debiutancki album "Christina Aguilera" (1999) zawierał przeboje "Genie In A Bottle, otwiera się w nowym oknie", "What A Girl Wants" i napisany przez Diane Warren klasyk "I Turn To You, otwiera się w nowym oknie".

Płyta "Stripped" (2002) sprawiła, że na wokalistkę przestano patrzeć jako na gwiazdkę młodzieżowego popu. Aguilera pokazała dojrzałe i drapieżne oblicze, a teksty pokazywały ją jako osobę świadomą i pewną swojego zdania. Album przyniósł hity "Dirrty", "Beautiful" i "Fighter".

Kolejne wydawnictwa w jej dorobku - "Back To Basics" (2006), "Bionic" (2010) i "Lotus" (2012) - przypieczętowały status Aguilery w branży. W 2010 r. zagrała w filmie "Burleska" u boku Cher. Zaśpiewana przez Cher piosenka "You Haven't Seen the Last of Me" została nagrodzona Złotym Globem, a wykonana przez Aguilerę "Bound to You" zdobyła nominację.

Pod koniec 2025 r. premierę miał dokumentalny film "Christmas in Paris", zapis bożonarodzeniowego koncertu ze stolicy Francji. Widowisko powstało z okazji 25-lecia albumu "My Kind of Christmas".

Studyjną dyskografię zamyka płyta "Aguilera" (2022), będąca drugim albumem w jej dorobku z piosenkami zaśpiewanymi w języku hiszpańskim.



