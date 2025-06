Po rozwodzie z Paltrow wokalista związany był z kolejną aktorką, Brytyjką Annabelle Wallis (m.in. "Annabelle", "Mumia" , serial "Peaky Blinders" ). Martin zaprosił ukochaną do występu w klipie "Hymn for the Weekend" , z kolei w "Up&Up" Wallis udzieliła się w chórkach razem z m.in. Beyonce . Ten związek też nie przetrwał próby czasu i w 2017 r. para się rozstała.

Dodajmy, że 14 czerwca Coldplay zrobił sobie krótką przerwę od koncertów w USA. 7 lipca zespół da cztery występy w Toronto (Kanada), by wrócić do Stanów na kolejne sześć koncertów.

Trasę "Music Of The Spheres World Tour" zespół zakończy na przełomie sierpnia i września w ojczyźnie. Po dwóch koncertach w Kingston upon Hill, by aż 10 razy z rzędu zagrać na stadionie Wembley w Londynie.