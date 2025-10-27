Lider popularnej grupy Coldplay, Chris Martin również niedawno zakończył trwającą siedem lat relację z aktorką Dakotą Johnson. Para była nawet zaręczona, jednak intensywne trasy koncertowe i zobowiązania zawodowe uniemożliwiły im dalszy rozwój relacji romantycznej.

Rozstanie mocno wstrząsnęło mediami, była to bowiem kolejna wieloletnia relacja wokalisty Coldplay, która nie przetrwała próby czasu. W latach 2003-2016 związany był z aktorką Gwyneth Paltrow, z którą doczekał się dwójki dzieci - Apple i Mosesa.

Aktorka Sophie Turner znana z produkcji takich jak "Gra o tron", "Another Me" czy "X-Men: Apocalypse" po 4 latach małżeństwa z Joe Jonasem niespodziewanie otrzymała dokumenty rozwodowe. Decyzja piosenkarza z Jonas Brothers spotkała się z ostrą reakcją aktorki, która założyła mu sprawę o przetrzymywanie paszportów córek. Ich pociechy nie mogły przez to wrócić z aktorką do Wielkiej Brytanii. Obecnie konflikt został już załagodzony, a rok temu para oficjalnie się rozwiodła.

Sophie Turner umawia się z Chrisem Martinem?

Później Turner związała się z arystokratą Peregrine'em Peasonem, jednak ich relacja nie wytrzymała nawet dwóch lat. Teraz zagraniczne media donoszą o kolejnym głośnym romansie.

Jak podaje brytyjski portal "Dail Mail", początkiem października Sophie Turner i lider Coldplay mieli wybrać się na sekretną randkę. Warto zaznaczyć, że aktorka od lat podziwia Martina. Pierwszy raz rozmawiali ze sobą pięć lat temu. Joe Jonas prosił wówczas piosenkarza, o to, by zrobił jej niespodziankę i zadzwonił z życzeniami urodzinowymi. Ich relacja miała w ostatnim czasie znacząco rozkwitnąć, choć żadna ze stron nie potwierdziła tego jeszcze publicznie.

