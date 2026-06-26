Jest najmłodszym z trzech braci. Ukończył University of the Pacific. Oprócz pasji do filmu i muzyki, wiadomo, że Chris Isaak jest również amatorem boksu (założył turniej "Golden Gloves") oraz zapalonym surferem. Nic dziwnego - całe życie próbował "złapać" własną falę, a udało mu się to w 1989 roku, gdy miał już na koncie dwie płyty. Wydawnictwa nie radziły sobie dobrze na rynku, więc aspirujący gwiazdor postanowił wstrzelić się w popularny nurt.

"Lie To Me", "Blue Hotel", "Can't Do A Thing" i "Blue Spanish Sky" to utwory definiujące karierę Chrisa Isaaka, jednak to właśnie "Wicked Game" stał się tytułem, który natychmiast kojarzy się milionom fanów z piosenkarzem, który obchodzi 26 czerwca br. swoje 70. urodziny.

Chris Isaak obchodzi 70. urodziny. Jak powstał hit "Wicked Game"?

"Wicked Game" , zdecydowanie najpopularniejsza piosenka Isaaka, to muzyczna opowieść o obsesyjnej miłości. Pewnej nocy Chris siedział w swoim mieszkaniu i starał się stworzyć jakiś utwór, gdy nagle zadzwonił telefon. W słuchawce odezwała się dziewczyna, która powiedziała: "Chcę przyjść i pogadać z tobą tak, aż nie będziesz w stanie ustać na nogach".

Zaprosił ją do mieszkania, choć wiedział, że była tą kobietą w jego życiu, która zawsze oznaczała kłopoty, i która nie była dobra dla jego zdrowia. Kiedy na nią czekał, postanowił szybko dokończyć piosenkę, którą pisał, zanim odebrał telefon. Nie miał na to zbyt wiele czasu, więc "Wicked Game" powstało błyskawicznie. Wcale nie dziwi, że to utwór o fascynacji ludźmi, którzy nie do końca są dla nas odpowiedni.

Kiedy owa dziewczyna stanęła w progu, piosenka była już gotowa. Chris był zachwycony, zaś kobieta mniej. "Myślę, że mogła się wkurzyć, bo byłem bardziej podekscytowany utworem niż tym spotkaniem. Mówiłem jej: 'Jesteś boska, ale posłuchaj tego!'" - wspominał po latach muzyk.

O ile napisanie piosenki poszło wyjątkowo gładko, o tyle jej nagranie nie było już takie proste. Mark Needham, inżynier dźwięku, który pracował z Isaakiem przy wielu płytach, wspominał, że praca nad utworem trwała wręcz latami. Powstawało wiele aranżacji, ale żadna nie była wystarczająco dobra. W końcu Chris i ekipa postawili na bardzo oszczędną wersję i nareszcie okazało się, że mają to, czego szukali. "Wicked Game" trafiło na trzecią płytę artysty, czyli album "Heart Shaped World", a reszta stała się historią.

Ty dostajesz nasze show, ja biorę twój telefon [WYWIAD] INTERIA.PL