Cher zawsze żyła po swojemu. Dziś jest w związku z o 40 lat młodszym mężczyzną

Cherilyn Sarkisian urodziła się w 1946 r. w Kalifornii. Jej dzieciństwo dalekie było od luksusu, z którym później zaczęto ją kojarzyć. Rodzice rozstali się bardzo szybko, a matka przyszłej gwiazdy przez lata zmagała się z problemami finansowymi.

Cher wspominała później, że w domu często brakowało pieniędzy, a rodzina regularnie się przeprowadzała. Przez pewien czas trafiła nawet do katolickiego sierocińca prowadzonego przez zakonnice. Sama mówiła, że już wtedy nauczyła się liczyć przede wszystkim na siebie.

W szkole nie radziła sobie najlepiej. Dopiero po latach okazało się, że cierpiała na dysleksję. Znacznie bardziej interesowały ją występy i moda. Już jako nastolatka ubierała się inaczej niż rówieśniczki i zwracała na siebie uwagę.

Cher rzuciła szkołę i wyjechała do Los Angeles

W wieku 16 lat podjęła decyzję, która zmieniła jej życie. Zrezygnowała ze szkoły i wyjechała do Los Angeles, gdzie chciała zrobić karierę aktorską i muzyczną.

Niedługo później poznała Sonny'ego Bono, producenta muzycznego starszego od niej o ponad 10 lat. To właśnie on pomógł jej wejść do branży. Początkowo Cher śpiewała w chórkach, ale szybko zaczęła występować razem z nim jako duet Sonny & Cher.

Przełom nastąpił w 1965 r., gdy ukazał się ich przebój "I Got You Babe". Utwór stał się światowym hitem i sprawił, że para błyskawicznie trafiła na szczyt popularności. Widzowie pokochali ich także za telewizyjny program "The Sonny & Cher Comedy Hour".

Rozwód i problemy finansowe

Za sukcesem nie szło jednak szczęście prywatne. Relacja Cher i Sonny'ego z czasem zaczęła się psuć. Artystka po latach przyznawała, że mąż kontrolował zarówno jej życie zawodowe, jak i finanse.

Rozwód okazał się dla niej bardzo trudny. Cher została z długami i musiała praktycznie od nowa budować swoją pozycję w branży. W tym samym czasie próbowała rozwijać karierę solową i aktorską.

Był to dla niej okres wielu wzlotów i upadków. Zdarzało się, że mimo ogromnej popularności miała problemy finansowe. W jednym z projektów razem z Sonnym zastawili nawet meble z domu, by zdobyć pieniądze na produkcję filmu.

Hollywood długo jej nie doceniało

Choć publiczność kojarzyła ją głównie z muzyką i telewizją, Cher bardzo zależało na karierze aktorskiej. Hollywood przez długi czas podchodziło do niej z dystansem.

Sytuacja zmieniła się w latach 80. Najpierw została doceniona za role w "Maskce" i "Silkwood", a później przyszła największa nagroda. W 1988 r. otrzymała Oscara za rolę we "Wpływie księżyca".

Dla wielu był to moment przełomowy. Cher udowodniła, że potrafi odnaleźć się nie tylko na scenie muzycznej, ale również w kinie.

"If I Could Turn Back Time" wywołało skandal

Pod koniec lat 80. wróciła do muzyki z nowym wizerunkiem. Skórzane stroje, mocny makijaż i rockowe brzmienie szybko stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Ogromne emocje wywołał teledysk do "If I Could Turn Back Time". Cher wystąpiła w bardzo odważnej stylizacji na pokładzie okrętu. Część stacji telewizyjnych nie chciała emitować klipu, uznając go za zbyt prowokacyjny.

Sama artystka nie przejmowała się krytyką. Wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza dostosowywać się do oczekiwań innych.

"Believe" zmieniło muzykę pop

W 1998 r. Cher po raz kolejny zaskoczyła branżę muzyczną. Singiel "Believe" stał się światowym przebojem i zrewolucjonizował pop dzięki charakterystycznemu wykorzystaniu efektu Auto-Tune.

Początkowo wytwórnia miała wątpliwości co do takiego brzmienia wokalu, ale Cher postawiła na swoim. Jak się okazało, był to jeden z najważniejszych muzycznych trendów końca lat 90.

Artystka żartowała później, że tyle razy słyszała już, iż "kończy karierę" albo "wbija gwóźdź do własnej trumny", że przestała się tym przejmować.

Ikona kilku pokoleń

Cher od dekad budzi emocje nie tylko muzyką, ale również życiem prywatnym i stylem. Jej sceniczne kostiumy projektowane przez Boba Mackiego przeszły do historii popkultury, podobnie jak odważne wypowiedzi i związki z młodszymi partnerami.

W ostatnich latach media szeroko komentowały jej relację z Alexandrem Edwardsem, młodszym od niej o 40 lat producentem muzycznym. Sama Cher odpowiadała krótko, że jest dorosłą kobietą i żyje według własnych zasad.

Dziś ma na koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt, Oscara, Grammy i Emmy. Mimo upływu czasu wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd światowej popkultury.





