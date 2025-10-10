Ostatni projekt Charli xcx okazał się fenomenem na skalę światową. "BRAT", bo taką nazwę nosi album pełen hitów, święcił triumfy w 2024 roku, dając słuchaczom do zrozumienia, że lato musi "hot". Artystka promowała album podczas trasy "SWEAT Tour" w kolaboracji z Troyem Sivanem i zgarnęła za niego aż trzy statuetki Grammy. Wydała nawet reedycję z remiksami - na "Brat and it's completely different but also still brat" pojawiła się między innymi współpraca z Lorde ("Girl so confusing"), która podbiła TikToka.

Charli xcx ma w zanadrzu projekty filmowe. "Tego się nie spodziewałam"

Oprócz muzycznych projektów Charli xcx jest bardzo aktywna w środowisku filmowym. Przypomnijmy, że za sprawą właśnie tych zobowiązań w zeszłym roku odwiedziła Polskę. Gwiazda tygodniami niepostrzeżenie przechadzała się ulicami Warszawy - nieliczni fani zrobili sobie z nią zdjęcia albo uzyskali autografy.

Nadchodząca produkcja będzie nosiła tytuł "Erupcja" i opowie historię dwóch młodych kobiet. W jedną z nich wcieli się sama Charli xcx, zaś drugą zagra Lena Góra ("Król", "Imago"). Akcja toczy się w Warszawie, jednak, jak się okazuje, "Erupcja" to nie jedyny nadchodzący projekt Brytyjki. Teraz artystka podzieliła się szczegółami filmu "The Moment", który swoją premierę ma mieć w przyszłym roku.

Jak ogłosiła Charli xcx wraz z wytwórnią filmową A24, film "The Moment" trafi do kin w 2026 roku. Wokalistka, która wpadła na pomysł oryginalnego filmu (Studio365), przewodzi obsadzie w meta-roli wschodzącej gwiazdy popu - młoda artystka musi zmierzyć się, jak podaje oficjalny opis filmu, ze "złożonością sławy i presją branży, przygotowując się jednocześnie do debiutu w trasie koncertowej po arenach".

Rozwiń

W filmie "The Moment", wyreżyserowanym przez współpracownika Charli, Aidana Zamiriego, wystąpią: Kylie Jenner, Alexander Skarsgard, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rish Shah, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Richard Perez, Isaac Powell, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl i A. G. Cook. Choć fani wokalistki przeczuwali, iż muzycznym aspektem projektu zajmie się wieloletni przyjaciel xcx, A. G. Cook, nie spodziewali się, że w "The Moment" wystąpi również modelka i influencerka Kylie Jenner. Kilka miesięcy temu po sieci zaczęły krążyć wspólne zdjęcia Charli i Kylie, zaś dopiero teraz okazało się, w jakim charakterze kobiety mogły się wówczas spotykać.

"Tego się nie spodziewałam", "Co tam robi Kylie?", "Kopara mi opadła", "Myślę, że Kylie świetnie sobie poradzi", "Nie mogę się doczekać" - komentują fani na Instagramie i portalu X.

Big Cyc tuż po zejściu ze sceny na Narodowym. "Mamy pewną receptę na publiczność" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL