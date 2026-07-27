Charli xcx zdecydowała się na nieplanowany krok. "Możecie nazwać mnie hipokrytką"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Charli xcx wydała swój ósmy studyjny album ("Wuthering Heights" niedawno zaliczyła do grona oficjalnych projektów), którego nazwała mianem "Music, Fashion, Film". Wkroczenie w świat mody, filmu i muzyki o nieznanym dotąd charakterze podzieliło fanów wokalistki, która od lat słynie z manipulowania opinią publiczną i mediami. Teraz kolejny raz to udowodniła i wyznała, że nie obchodzi ją, jeśli zostanie nazwana hipokrytką. Co takiego zrobiła?

Charli xcx w czarnym topie z głębokim dekoltem, długa ciemna fryzura, stoi na tle jasnej ściany.
Charli xcx/ SplashNews.com / Splash / ForumGetty Images

Jeden z ostatnich projektów Charli xcx okazał się fenomenem na skalę światową. "Brat" ("Von Dutch", "360", "Apple"), bo taką nazwę nosi charakterystyczny album, święcił triumfy całe wakacje w 2024 roku, dając słuchaczom do zrozumienia, że lato miało być "gorące". Artystka promowała płytę podczas trasy "SWEAT Tour" we współpracy z Troyem Sivanem, wyruszyła w solowe tournée i dała show nawet w Polsce w ramach Orange Warsaw Festival czy Open'era.

Piosenkarka zgarnęła za krążek "Brat" aż trzy statuetki Grammy i stała się ikoną, której marketingowe i artystyczne wybory wytoczyły szlaki twórcom marzącym o większym rozgłosie. Co ciekawe, była pewna, że jej kolejne muzyczne ruchy nie odniosą już takiego samego sukcesu.

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Co ciekawe, piosenkarka w ostatnim czasie próbowała swoich sił również w świecie filmu. Wydała projekt "The Moment", opowiadający o dynamicznym życiu gwiazdy, przyjechała do Polski, aby w Warszawie nagrać "Erupcję", a nawet stworzyła soundtrack do filmu "Wuthering Heights".

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"Obecnie bardziej inspiruje mnie film niż muzyka" - mówiła niedawno, opisując moment, w którym była "zablokowana, pusta i wypalona". Jednocześnie podkreślała, że nie zamierza powielać wcześniejszych schematów: "Nie da się zrobić dwa razy tego samego. Moja kolejna płyta pewnie okaże się klapą i szczerze mówiąc - nie mam z tym problemu".

Krążek "Music, Fashion, Film" ("Wink Wink", "Rock Music", "Camera") trafił na półki sklepowe w piątek 24 lipca br. Choć zebrał mieszane opinie wśród fanów wokalistki, wywołał burzę w sieci i stał się tematem rozmów w kontekście budowania, formowania i niszczenia gwiazdy przez miłośników muzyki. "Po 'Brat" spodziewałem się czegoś innego", "Nie wiem, co o tym myśleć", "Smutna porażka po wielkim sukcesie", "Brzmi, jakby jej się nie chciało", "To najlepsza płyta w jej karierze", "Przekroczyła samą siebie, a o to chyba chodzi w muzyce", "'Card Declined' to najlepsza piosenka w jej karierze", "Ona nic wam nie musi udowadniać" - piszą fani wokalistki w serwisie X.

Choć wokalistka zapowiadała, iż na album stworzyła więcej piosenek, niż finalnie się ukazało, nie planowała w najbliższej przyszłości wydania kolejnych utworów. Teraz oznajmiła na swoim drugim, nieoficjalnym Instagramie @b.sides, iż fani mogą uznać ją za hipokrytkę.

"Stworzyłam strony B dla każdej z piosenek wydanych z 'Music, Fashion, Film', ponieważ wydawało się naturalne, aby połączyć każdą piosenkę z pasującym odpowiednikiem - czymś, co jest obok albumu, ale nie jest jego częścią. Tradycyjnie strony B często stają się ulubieńcami fanów... i myślę, że w przypadku niektórych stron B tego albumu okazało się to prawdą. Byłam nieugięta, twierdziłam, że nie udostępnię ich w streamingu, bo wydawało mi się to sprzeczne z całym etosem tych utworów, ale wiem, że wszyscy bardzo ich chcieli, więc niechętnie umieściłam je na iTunes lol. Możecie nazwać mnie hipokrytką, nie mam nic przeciwko ;) kocham was wszystkich i mam nadzieję, że te wyjątkowe piosenki wam się spodobają xx" - napisała wokalistka, dając tym samym fanom prezent w postaci trzech najnowszych utworów: "I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night", "Playboy Bunny" i "If You Take Away the Music Then What Has She Got?".

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