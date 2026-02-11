Ostatni projekt Charli xcx okazał się fenomenem na skalę światową. "Brat" ("Von Dutch", "360", "Apple"), bo taką nazwę nosi charakterystyczny album, święcił triumfy całe wakacje w 2024 roku, dając słuchaczom do zrozumienia, że lato miało być "hot". Artystka promowała płytę podczas trasy "SWEAT Tour" we współpracy z Troyem Sivanem, wyruszyła w solowe tournée i dała show nawet w Polsce w ramach Orange Warsaw Festival. Piosenkarka zgarnęła za krążek "Brat" aż trzy statuetki Grammy i stała się ikoną, której marketingowe i artystyczne wybory wytoczyły szlaki twórcom marzącym o większym rozgłosie.

Charli xcx nagrała w Polsce film u boku Leny Góry. "Doskonale mówi po polsku"

11 października 2024 roku ukazał się projekt "Brat and it's completely different but also still brat", czyli składanka zremiksowanych utworów z pierwotnej edycji krążka, na której gościnnie usłyszymy między innymi takich artystów jak Ariana Grande, Caroline Polachek, Troye Sivan, Lorde, Robyn, Tinashe, Shygirl czy zespół The 1975 z Jonem Hopkinsem.

Co ciekawe, piosenkarka próbuje swoich sił również w świecie filmu. Obecnie premierę na całym świecie ma projekt "The Moment", który uchwycił historię narodzin gwiazdy pop, w którą wcieliła się sama Charli xcx. Film został oparty na prywatnych przeżyciach gwiazdy oraz nagrany między innymi podczas jej światowej, dynamicznej trasy koncertowej. Dodatkowo w internecie ukazała się obszerna zapowiedź filmu "Erupcja".

Można powiedzieć, iż w pierwszym trailerze "Erupcji" Charli xcx nawet uczy polskiego! "Jak [po polsku] mówi się dziękuję?" - pyta mężczyzna, na co postać Charli xcx szybko odpowiada. Potem gwiazda naucza, jak poprawnie wymówić zwrot "nie ma za co", a nawet została poproszona o wytłumaczenie kwestii słów "kocham cię".

"Erupcja" to dramat oparty na scenariuszu współtworzonym przez reżysera Pete'a Ohsa, Lenę Górę, Jeremiego O. Harrisa, Williama Maddena i Charli xcx. Warto zaznaczyć, iż produkcja była w całości kręcona latem w Warszawie. Film został zaprezentowany m.in. na festiwalu w Toronto w 2025 roku i, jak już wiemy, opowiada o emocjonalnej podróży Bethany (granej przez Charli) i o jej relacji z przyjaciółką Nel (Lena Góra), podczas gdy para zostaje uwięziona w stolicy z powodu tytułowej erupcji wulkanu. Dramat ma elementy angielskie i polskie, a sama Charli pojawia się w scenach z polskimi kwestiami - postać zmaga się z pożądaniem do przyjaciółki i gasnącym uczuciem do chłopaka, który nie jest w stanie "zatrząść" światem Bethany tak, jak ona by sobie tego życzyła.

Premiera filmu zaplanowana jest na 17 kwietnia br., jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie produkcja pojawi się w Polsce. "Czy możemy już ją adoptować?", "Doskonale mówi po Polsku", "Polska to brzydki kraj, nie wiem, czemu wybrała akurat Warszawę jako tło do filmu", "Czuję, że ten film to murowana klapa", "Będzie świetny, spotkałam ją na ulicy w Warszawie i była przemiła. Zrobiłyśmy sobie nawet zdjęcie" - komentują internauci na Instagramie oraz portalu X.

