Chappell Roan, a właściwie Kayleigh Rose Amstutz, to artystka, która, choć jest na rynku od wielu lat, komercyjny sukces uzyskała dopiero w zeszłym roku za sprawą hitu "Good Luck, Babe!". Utwór nie posiada oficjalnego teledysku, jednak szybko po wydaniu podbił serca fanów i rozsławił nazwisko młodej piosenkarki na całym świecie - również w Polsce. Przypomnijmy, iż artystka dała niezapomniany show na tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival. Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" głośno wybrzmiał w Polsce i doczekał się zasłużonej uwagi, a teraz, po "The Giver", przyszedł czas na nowojorski hymn.

Chappell Roan zapowiada utwór "The Subway". Artystka przychodzi z radą

Kilka dni temu w internecie pojawiły się zdjęcia Chappell Roan, która w Nowym Jorku pracuje nad nowym teledyskiem. Gwiazdę przyłapano na kultowych nowojorskich schodach przeciwpożarowych, z których, podczas nagrywek, zrzucała wielki warkocz bujnych, rudych włosów.

Fani wokalistki zauważyli na ulicach Nowego Jorku plakaty, na których wokalistka zapowiada swój nowy muzyczny rozdział. "Przechodzisz przez rozstanie? Zrób sobie grzywkę!" - żartobliwie radzi Chappell, zapowiadając tym samym premierę utworu "The Subway", która ma nastąpić już 1 sierpnia br.

"Wierzę jej na słowo", "Tak długo czekaliśmy", "Nie mogę się doczekać jej nowej piosenki", "Czekamy na 'The Subway'" - piszą podekscytowani fani.

Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" stał się campową wizytówką Roan i wypromował takie utwory jak "Femininomenon", trendujące swojego czasu na TikToku "HOT TO GO!", "Pink Pony Club" czy "My Kink Is Karma". Obok Sabriny Carpenter, Chappell Roan jest uznawana za odkrycie i świeżą twarz popu zeszłorocznego lata, co zbytnio nie dziwi, patrząc na ekstrawaganckie usposobienie artystki oraz chwytliwe teksty piosenek, za które, oprócz Roan, odpowiada także Daniel Nigro, czyli autor współpracujący między innymi z Olivią Rodrigo.

"To zdecydowanie śmiały i przerażający ruch - wydać pełnoprawną piosenkę country po wydaniu zaledwie jednej piosenki w zeszłym roku i osiągnięciu przez nią tak wielkiego sukcesu w gatunku pop... ale myślę, że właśnie o to chodzi w Chappell Roan" - przyznała na swoim Instagramie Chappell Roan, komentując swój spory muzyczny przeskok oraz miłość do muzyki country.

"Nawet nie wiem, czy młoda ja byłaby w stanie zarejestrować obecną mnie. To tak bardzo odległe... Kiedyś byłam zupełnym przeciwieństwem siebie samej. Po prostu nie byłam przebudzona" - wyznała piosenkarka w podkaście "Call Her Daddy". Chappell otworzyła się również w kontekście swojej seksualności: "Młoda Kayleigh czuła się tak ograniczona, ponieważ była problematycznym dzieckiem, była tak wściekła i tak przygnębiona. Kiedyś czułam, że nikt mnie nie rozumie. Teraz ta część mnie jest żywa... Po prostu chciałam być wolna, ale nie myślałam, że to się naprawdę stanie. Teraz, gdy się stało i jest tak, myślę, że i tak [młoda Chappell] by w to nie uwierzyła. Nie sądzę, żeby uwierzyła, że to jest to, co robię [w życiu]".