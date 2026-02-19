Chappell Roan, a właściwie Kayleigh Rose Amstutz, to artystka, która, choć jest na rynku od wielu lat, komercyjny sukces uzyskała dopiero w 2024 roku za sprawą hitu "Good Luck, Babe!". Utwór nie posiada oficjalnego teledysku, jednak szybko po wydaniu podbił serca fanów i rozsławił nazwisko młodej piosenkarki na całym świecie. Kolejne single również zostały świetnie przyjęte, choć "The Giver" i "The Subway", jak przyznaje sama artystka, nie tworzą na ten moment spójnego projektu w postaci długogrającego albumu.

Chappell Roan ma swoje zdanie na temat branży muzycznej. Nie boi się zdradzać tajemnic show-biznesu

Kayleigh Rose Amstutz urodziła się 19 lutego 1998 roku i dorastała w Willard, mieście w Stanach Zjednoczonych. Od lat znana jest ze swojego campowego stylu, wsparcia osób LGBTQ+ oraz inspirowania się kulturą drag. Jej debiutancka EP-ka "School Nights" (2017) została wydana przez Atlantic Records, jednak po latach bez sukcesów, w 2020 roku została usunięta z wytwórni, o czym przypomniała również w apelu, który wygłosiła podczas odbierania statuetki Grammy w 2025 roku w kategorii "Najlepszy debiutujący artysta". Piosenkarka uwypukliła wtedy problem jednostronnych korzyści wytwórni, które nie dbają m.in. o ubezpieczenie zdrowotne swoich artystów oraz opiekę.

"Nigdy więcej nie będę spotykać się z mężczyzną. Nie pociągają mnie, nie lubię z nimi uprawiać seksu, nie sądzę, żeby mnie rozumieli, nie sądzę, żeby tworzyli dobrą sztukę" - wyznała Roan w 2023 roku w wywiadzie dla Pitchfork.

Wydany w 2023 roku album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" stał się campową wizytówką Roan i wypromował takie utwory jak "Femininomenon", trendujące swojego czasu na TikToku "HOT TO GO!", "Pink Pony Club" czy "My Kink Is Karma". Obok Sabriny Carpenter, Chappell Roan jest uznawana za odkrycie i świeżą twarz popu, co zbytnio nie dziwi, patrząc na ekstrawaganckie usposobienie artystki oraz chwytliwe teksty piosenek, za które, oprócz Roan, odpowiada także Daniel Nigro, czyli autor współpracujący między innymi z Olivią Rodrigo.

