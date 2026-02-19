Chappell Roan ma powód do świętowania. Wokalistka od lat nie gryzie się w język
Chappell Roan świętuje dzisiaj, 19 lutego br., swoje 28. urodziny. Wokalistka od lat próbowała przebić się do mainstreamu, jednak to dopiero singiel "Good Luck, Babe" zagwarantował jej uwagę szerszej publiczności. Roan znana jest z odważnych opinii i jasnych stanowisk w kontekście branży muzycznej, co uplasowało ją w topce kontrowersyjnych artystów.
Chappell Roan, a właściwie Kayleigh Rose Amstutz, to artystka, która, choć jest na rynku od wielu lat, komercyjny sukces uzyskała dopiero w 2024 roku za sprawą hitu "Good Luck, Babe!". Utwór nie posiada oficjalnego teledysku, jednak szybko po wydaniu podbił serca fanów i rozsławił nazwisko młodej piosenkarki na całym świecie. Kolejne single również zostały świetnie przyjęte, choć "The Giver" i "The Subway", jak przyznaje sama artystka, nie tworzą na ten moment spójnego projektu w postaci długogrającego albumu.
Chappell Roan ma swoje zdanie na temat branży muzycznej. Nie boi się zdradzać tajemnic show-biznesu
Kayleigh Rose Amstutz urodziła się 19 lutego 1998 roku i dorastała w Willard, mieście w Stanach Zjednoczonych. Od lat znana jest ze swojego campowego stylu, wsparcia osób LGBTQ+ oraz inspirowania się kulturą drag. Jej debiutancka EP-ka "School Nights" (2017) została wydana przez Atlantic Records, jednak po latach bez sukcesów, w 2020 roku została usunięta z wytwórni, o czym przypomniała również w apelu, który wygłosiła podczas odbierania statuetki Grammy w 2025 roku w kategorii "Najlepszy debiutujący artysta". Piosenkarka uwypukliła wtedy problem jednostronnych korzyści wytwórni, które nie dbają m.in. o ubezpieczenie zdrowotne swoich artystów oraz opiekę.
"Nigdy więcej nie będę spotykać się z mężczyzną. Nie pociągają mnie, nie lubię z nimi uprawiać seksu, nie sądzę, żeby mnie rozumieli, nie sądzę, żeby tworzyli dobrą sztukę" - wyznała Roan w 2023 roku w wywiadzie dla Pitchfork.
Wydany w 2023 roku album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" stał się campową wizytówką Roan i wypromował takie utwory jak "Femininomenon", trendujące swojego czasu na TikToku "HOT TO GO!", "Pink Pony Club" czy "My Kink Is Karma". Obok Sabriny Carpenter, Chappell Roan jest uznawana za odkrycie i świeżą twarz popu, co zbytnio nie dziwi, patrząc na ekstrawaganckie usposobienie artystki oraz chwytliwe teksty piosenek, za które, oprócz Roan, odpowiada także Daniel Nigro, czyli autor współpracujący między innymi z Olivią Rodrigo.