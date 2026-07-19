Ceremonia zamknięcia mundialu 2026: co wydarzyło się na na MetLife Stadium?

Ceremonia poprzedziła finałowe starcie piłkarskich mistrzostw świata na MetLife Stadium, które rozpoczęło się w niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego. Do walki o tytuł awansowała reprezentacja Hiszpanii, która we wtorkowym meczu wyeliminowała z turnieju silnie faworyzowaną Francję, a jej środowym rywalem stała się Argentyna, która zwyciężyła w poprzednim starciu z Anglią.

Gwiazdorska obsada przed pierwszym gwizdkiem

Już na 90 minut przed rozpoczęciem meczu na scenie zaczęła prezentować się prawdziwa plejada światowych sław. Znany influencer IShowSpeed otworzył występy śpiewając piosenkę "World Cup (Champions)" wśród tancerzy w kolorowych dresach.

IShowSpeed podczas ceremonii zamykającej mundial Carl Recine Getty Images

Następny na scenie pojawił się Post Malone, któremu towarzyszył raper Swae Lee. Duet zaprezentował znany z filmu "Spiderman: Into the Spideverse" przebój "Sunflower".

Zaszczytu zaśpiewania hymnu Stanów Zjednoczonych, jako jednego z gospodarzy tegorocznego turnieju, dostąpiła Jennifer Hudson, laureatka nagród Emmy, Grammy, Oscara oraz Tony.

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W trakcie ceremonii wystąpił również Robbie Williams w imponującym dresie wyszywanym kryształkami swarovskiego, znana z zespołu Pussycat Dolls Nicole Scherzinger oraz Laura Pausini.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams i Laura Pausini Florencia Tan Jun East News

Zabrakło kaskaderskiego numeru Toma Cruise'a

Jeszcze przed samą ceremonią mówiło się o rzekomym kaskaderskim numerze Toma Cruise'a, słynącego z wykonywania własnych, ekstremalnych akrobacji w serii filmów "Mission Impossible". Przypomnijmy, że aktor podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zeskoczył na linach z dachu stadionu Stade de France, odebrał flagę olimpijską, a następnie w dynamicznym nagraniu przetransportował ją motocyklem i samolotem prosto do Los Angeles, lądując na spadochronie w okolicy znaku Hollywood.

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Tym razem postanowił zaskoczyć wszystkich wygłaszając jedynie krótką przemowę zanim na stadionie wybrzmiały hymny mierzących się ze sobą państw. Internauci pod nagraniem przemowy wyrażają swoje niezadowolenie brakiem ekstremalnego pokazu, pisząc: "Dziękujemy Tom Cruise, ta przemowa była cudowna, ale czekamy na trochę akcji", "Stracona okazja. Wyobraźcie sobie Toma Cruise'a wykonującego spektakularną scenkę akcji, która kończy się odsłonięciem pucharu! To byłoby świetne".

Tom Cruise Takuya Yoshino Getty Images

Muzyczna uczta w przerwie meczu

Sama ceremonia zamknięcia to jedynie preludium do najważniejszego muzycznego punktu wieczoru, czyli halftime show w przerwie meczowej, zorganizowanego po raz pierwszy w historii mundialu na wzór słynnego widowiska Super Bowl. Całe przedsięwzięcie nadzorować ma lider zespołu Coldplay, Chris Martin, który zaprosił do współpracy takie gwiazdy jak Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy oraz południowokoreański zespół BTS.