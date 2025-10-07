Kanadyjska artystka ma na swoim koncie masę hitów. Jednymi z nich są oczywiście kultowe "My Heart Will Go On" z "Titanica", "The Power of Love", "Because You Loved Me", "All By Myself" czy "I'm Alive".

Pomimo choroby piosenkarka wzięła udział w otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 roku, gdzie wykonała piosenkę "Hymne à l'amour" Edith Piaf. Rozgrzała media na całym świecie i sprawiła, iż fani jeszcze bardziej zatęsknili za systematycznymi występami artystki.

Poważna choroba Céline Dion. Wokalistka nie daje za wygraną

Céline Dion od dłuższego czasu zmaga się z ciężką, niepopularną chorobą. Powód poważnych problemów zdrowotnych zdiagnozowano u niej w 2022 roku. Okazało się, iż kanadyjska wokalistka cierpi na syndrom sztywnego człowieka - to nieuleczalna przypadłość, która nieodwracalnie zmienia codzienność chorujących.

Kanadyjka ma zespół sztywności uogólnionej, czyli rzadką chorobę autoimmunologiczną, która powoduje sztywność mięśni i utrudnia poruszanie się. Artystka jednak nie poddaje się. Została już kilkukrotnie zauważona publicznie, a i stało się tak tym razem. Poszła na koncert Paula McCartneya w Las Vegas 4 października br. W towarzystwie synów, 23-letniego René-Charlesa oraz 14-letnich bliźniaków, Nelsona i Eddy'ego, bawiła się, skakała, podnosiła ręce do góry, rozmawiała z fanami i nie kryła uśmiechu, czym zapoczątkowała falę komentarzy w sieci.

Fani są pełni nadziei, iż Dion czuje się lepiej. Niektórzy z nich wróżą nawet, iż możliwy jest jej powrót na scenę. "Wygląda o niebo lepiej. Może chce powrócić?", "Choroba chciała ją zniszczyć, ale się nie daje", "Wygląda bosko", "Wciąż widać, że ma pasję do muzyki i koncertów", "To straszne, jak choroba może zmienić człowieka", "Wygląda zupełnie inaczej, ale przynajmniej choruje na własnych zasadach", "Może powróci na scenę? Choćby na chwilę", "Potrzebujemy jej", "Cudowna" - komentują fani na Instagramie oraz portalu X.

