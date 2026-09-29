Celine Dion jakiś czas temu na wiele miesięcy zrezygnowała z publicznych wystąpień oraz koncertowania - wszystko przez niełatwą diagnozę. Wykryto u niej nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną, potocznie nazywaną syndromem sztywnego człowieka, która utrudniała jej zarówno pracę, jak i życie codzienne. Piosenkarka oddała się pod stały nadzór lekarzy, dzięki czemu z upływem kolejnych tygodni zaczęła wracać do dawnej formy. Wreszcie zdecydowała, że jest gotowa na powrót do fanów.

Kanadyjka niedawno rozpoczęła swoją wyjątkową rezydenturę koncertową w Plenitude Arena, na przedmieściach Paryża. To pierwsze pełne występy gwiazdy od 2020 r. W ramach serii zaplanowano aż 26 show - 16 we wrześniu i kolejnych 10 w maju przyszłego roku.

Celine Dion uświetniła jeden z wieczorów na paryskim Fashion Weeku. Zaśpiewała słynny przebój z lat 2000.!

W międzyczasie, gdy Celine Dion przebywa w Paryżu, odbywa się tam słynny Fashion Week, czyli jedno z najważniejszych widowisk w świecie mody. W poniedziałek, 28 września, artystka została zaproszona do udziału w pokazie L'Oréal Paris. Nie dołączyła do modelek na wybiegu, lecz wystąpiła ze swoją twórczością, zamykając wydarzenie w muzycznym i efektownym stylu.

Na finale kanadyjska piosenkarka zaśpiewała utwór "I'm Alive", czyli jeden z jej najbardziej energetycznych hitów. Kawałek został wydany na początku lat 2000., ale niedawno zyskał nowe życie. W 2024 r. angielski twórca kryjący się pod pseudonimem Majestic opublikował remix piosenki (zmiksowanej z "And the Beat Goes On" Jammina Kida) na TikToku, zyskując viralowe zasięgi. Przypomniał tym samym młodszym słuchaczom jedną ze starszych, ale jakże ważnych kompozycji Dion.

Podczas pokazu L'Oréal Paris wokalistka zaśpiewała na tle spektakularnego widoku na wieżę Eiffla. Całość utrzymana więc została w iście paryskim i eleganckim stylu.

W związku z trwającym świętem mody Celine Dion przyłożyła ogromną wagę do swojej scenicznej stylizacji. Pokazała się widzom w długiej, czarnej sukni, a dodatkiem, który przyciągał wzrok była biżuteria marki Boucheron.

Fani są zachwyceni energią Celine Dion. "Dajcie jej koronę!"

Podczas finału do artystki na scenie dołączyły inne gwiazdy, biorące udział w pokazie - m.in. Eva Longoria, Simone Ashley czy Aishwarya Rai. Nagrania z wyjątkowego wieczoru prędko obiegły sieć i wywołały falę komentarzy. Fani Celine wciąż nie mogą się nadziwić jej doskonałą formą oraz energią.

"DIVA!", "Ona jest olśniewająca, jestem z niej taka dumna. Co za niespodzianka!", "Królowa Celine zachwyca swoim niebiańskim głosem na tle pięknej wieży Eiffla. Imponujące, że udało się to zrealizować", "Zrobiliście dobrą robotę, ściągając Celine!", "Prawdziwa energia jest wrodzona, nie może być pożyczona ani skradziona. Dziękuję, L'Oréal Paris, za uhonorowanie siły i głębi, które kryją się za prawdziwie ikonicznym głosem", "Najpiękniejszy wieczór, który dawał siłę", "Głos, włosy, makijaż, ciało... Ona jest niesamowita", "Dajcie jej koronę!" - czytamy w mediach społecznościowych.