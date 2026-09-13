Przypomnijmy, że ostatni pełny koncert Céline Dion dała w 2020 r. Dwa lata później zaczęły się u niej poważne problemy zdrowotne. U wokalistki zdiagnozowano tzw. zespół sztywnego człowieka, rzadką chorobę neurologiczną, która objawia się m.in. bolesnymi skurczami i sztywnością sylwetki. Z tego powodu odwołano trasę, w tym dwa koncerty w Polsce.

Później sama Dion przyznała, że objawy choroby pojawiły się u niej dużo wcześniej, zanim została ona ostatecznie zdiagnozowana. W 2024 r. premierę miał dokument "I Am: Celine Dion" pokazujący jej życie z chorobą.

Kanadyjska gwiazda cały czas walczyła o powrót na scenę, podkreślając, że dla niej śpiewanie to całe życie. Po czterech latach przerwy wystąpiła w lipcu 2024 roku na tle wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. W stolicy Francji wykonała piosenkę "Hymne à l'amour" z repertuaru Edith Piaf.

Cztery miesiące później pojawiła się z kolei na pokazie mody w Rijadzie (Arabia Saudyjska), by zaśpiewać piosenki "I'm Alive" i "The Power of Love".

Céline Dion ogłasza powrót na scenę

30 marca 2026 r. wokalistka zabrała głos na Instagramie w dniu swoich 58. urodzin. "W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu" - przekazała Dion.

W ten sposób ogłosiła swoją rezydenturę w Plenitude Arena w Nanterre na przedmieściach Paryża. Ze względu na gigantyczne zainteresowanie (ponad 9 mln osób chciało kupić bilety w przedsprzedaży) w sumie odbędzie się 26 koncertów - 16 we wrześniu i październiku oraz kolejne 10 w maju 2027 roku.

Po raz pierwszy Céline Dion zaśpiewała 12 września przed ponad 40 tys. szczęśliwców, którym udało się zdobyć bilet. Od samego początku widać było, jak ogromne emocje targają wokalistką, której załamał się głos, a w oczach pojawiły się łzy.

"Obiecałam sobie, że nie będę płakać"

"Obiecałam sobie, że nie będę płakać. Nie dotrzymuję obietnic" - przekazała wzruszona, a publiczność nagrodziła ją owacjami. Chwilę później dodała, że to były łzy szczęścia.

Wielokrotnie dziękowała fanom za wsparcie i miłość, co na pewno pomogło jej w obiecanym powrocie na scenę.

Koncert podzielono na cztery części plus bisy. W sumie wokalistka zaśpiewała ponad 20 piosenek, w tym największe hity m.in. "My Heart Will Go On", "All By Myself" i "Because You Loved Me", a także premierowy singel "Dansons" z kwietnia tego roku. Niektórych utworów Dion nie wykonywała na żywo od kilkunastu lat.

Agencja Choose Paris Region szacowała, że jesienne koncerty kanadyjskiej gwiazdy mogą przynieść gospodarce regionu od 300 do 500 milionów euro. Według przewidywań agencji MKG Consulting, potencjalny wpływ ekonomiczny - nazywany "efektem Celine Dion" - może przekroczyć nawet miliard euro. W sumie na koncerty przyjedzie pół miliona fanów, z czego jedna trzecia będzie pochodzić z zagranicy.