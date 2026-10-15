Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę "My Heart Will Go On" z filmu "Titanic" Jamesa Camerona.

Pochodząca z kolekcji "Barbie Signature" plastikowa miniatura Céline Dion, która trafiła już do sprzedaży, ubrana jest w niebieską kreację z trenem i długimi rękawami projektu Michaela Korsa. Ma na sobie także naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu - fikcyjnym diamentem, który przewija się w fabule filmu Camerona.

Céline Dion ze swoją lalką Barbie

"To prawdziwy zaszczyt dołączyć do dziedzictwa Barbie lalką inspirowaną jednym z najważniejszych momentów w mojej karierze. Mam nadzieję, że ta lalka zainspiruje wszystkich do wyrażania siebie z niezachwianą pewnością siebie, podążania za marzeniami i wiary w siłę własnego głosu" - przekazała 58-letnia wokalistka w komunikacie.

12 września Céline Dion zainaugurowała swoją paryską rezydenturę, wracając na scenę po sześcioletniej przerwie związanej z jej problemami zdrowotnymi. Jesienna tura występów w paryskiej Plenitude Arena zakończy się 17 października. Ze względu na gigantyczne zainteresowanie (ponad 9 mln osób chciało kupić bilety w przedsprzedaży) w sumie zaplanowano 26 koncertów - 16 we wrześniu i październiku oraz kolejne 10 między 8 i 29 maja 2027 r.

W 2022 r. u wokalistki zdiagnozowano tzw. zespół sztywnego człowieka, rzadką chorobę neurologiczną, która objawia się m.in. bolesnymi skurczami i sztywnością sylwetki. Z tego powodu odwołano trasę, w tym dwa koncerty w Polsce.

Później sama Dion przyznała, że objawy choroby pojawiły się u niej dużo wcześniej, zanim została ona ostatecznie zdiagnozowana. W 2024 r. premierę miał dokument "I Am: Celine Dion" pokazujący jej życie z chorobą.

Agencja Choose Paris Region szacowała, że jesienne koncerty kanadyjskiej gwiazdy mogą przynieść gospodarce regionu od 300 do 500 milionów euro. Według przewidywań agencji MKG Consulting, potencjalny wpływ ekonomiczny - nazywany "efektem Celine Dion" - może przekroczyć nawet miliard euro. W sumie na koncerty przyjedzie pół miliona fanów, z czego jedna trzecia będzie pochodzić z zagranicy.