Kilka dni temu ulice Paryża rozświetliły tajemnicze reklamy z tytułami piosenek Celine Dion. Szybko pojawiły się doniesienia, że jesienią gwiazda da serię koncertów w Paris La Défense Arena. To największa hala w Europie, która może pomieścić nawet 40 tys. widzów.

Również w Paryżu gwiazda zaśpiewała publicznie po czteroletniej przerwie - w lipcu 2024 roku podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Dion wyznała, że cierpi na zespół Moerscha-Woltmanna, nazywany też syndromem sztywnego człowieka. To nieuleczalne, bardzo rzadkie (zapada na nie do dwóch osób na milion) schorzenie autoimmunologiczne, które objawia się m.in. bólem i postępującym sztywnieniem mięśni. "Codziennie ciężko pracuję, aby odzyskać siłę i zdolność do ponownego występu. Wszystko, co znam, to śpiewanie. To jest to, co robiłam przez całe życie i to, co kocham robić najbardziej" - mówiła wtedy.

Celine Dion wraca na scenę. "Jestem gotowa to zrobić"

W dniu urodzin gwiazdy na jej Instagramie pojawiło się nagranie, w którym potwierdziła, że wraca na scenę. "Jestem na to gotowa bardziej niż kiedykolwiek. Czuję się dobrze, jestem silna, podekscytowana, choć oczywiście też trochę zdenerwowana" - mówiła.

"Rzadko mówię o swoim zdrowiu, ale dziś chcę być szczera. Radzę sobie świetnie, dbam o siebie, znowu śpiewam, nawet trochę tańczę. Przez ostatnie lata każdego dnia czułam wasze wsparcie i miłość. Jestem wam wszystkim wdzięczna" - wyznała w emocjonalnym wideo.

Pod nagraniem pojawiły się tysiące komentarzy fanów, którzy od lat czekali na powrót Celine Dion. "Kochamy Cię Celine! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak błyszczysz na scenie", "Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Cię na scenie, Celine. Fan od zawsze. Mam nadzieję, że znajdę miejsce", "To najlepszy dzień w moim życiu" - piszą.

Rozwiń

