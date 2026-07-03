"Bądźmy szczerzy... Które z tych słów powinniśmy mówić częściej?" - pytała kilka dni temu na swoim Instagramie artystka, zapowiadając fanom kolejną muzyczną premierę. Nastrojowa, pełna rozmachu kompozycja "Bonjour, Pardon, Merci" (Dzień dobry, przepraszam, dziękuję), została napisana przez francuskiego kompozytora i wokalistę Ycare'a - to ich pierwsza wspólna piosenka.

Utwór porusza temat siły, wdzięczności i transformującej mocy międzyludzkich relacji. Premierze singla towarzyszy oficjalny animowany lyric video. Za jego realizację odpowiada chińsko-kanadyjska artystka specjalizująca się w animacji, Yoho Yue.

Céline Dion zaskakuje fanów po raz drugi

Dodajmy, że "Bonjour, Pardon, Merci" to już drugi nowy singel Céline Dion w tym roku. W kwietniu kanadyjska wokalistka wydała utwór "Dansons".

Premiera nowej piosenki zbiega się z przygotowaniami gwiazdy do długo wyczekiwanego powrotu na scenę. Artystka, u której w 2022 r. wykryto rzadkie schorzenie neurologiczne (z tego powodu odwołano trasę, w tym dwa koncerty w Polsce), będzie występować podczas rezydencji w Plenitude Arena, gdzie we wrześniu i październiku zagra 16 koncertów. Ogromne zainteresowanie (ponad 9 mln osób chciało kupić bilety w przedsprzedaży) sprawiło, że ogłoszono kolejnych 10 występów, które odbędą się w maju 2027 roku.

O swoim powrocie na scenę kanadyjska artystka poinformowała w szczególnym dla niej momencie - 30 marca, w dniu swoich 58. urodzin. "W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu" - powiedziała Dion w nagraniu wideo opublikowanym na Instagramie.

Jak informowała później AFP, powołując się na szacunki agencji Choose Paris Region, jesienne koncerty artystki mogą przynieść gospodarce regionu od 300 do 500 milionów euro. Według przewidywań agencji MKG Consulting, potencjalny wpływ ekonomiczny - nazywany "efektem Celine Dion" - może przekroczyć nawet miliard euro. Jak przypuszcza Alexandra Dublanche, prezes Choose Paris Region, na koncerty przyjedzie pół miliona fanów, z czego jedna trzecia będzie pochodzić z zagranicy.

W lipcu 2024 r. Céline Dion zaśpiewała publicznie po czteroletniej przerwie, występując na tle wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W listopadzie 2024 r. pojawiła się z kolei na pokazie mody w Rijadzie (Arabia Saudyjska), by zaśpiewać piosenki "I'm Alive" i "The Power of Love".