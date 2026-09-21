Przypomnijmy, że przed trwającą obecnie rezydenturą Celine Dion ostatni koncert zagrała w 2020 roku. Później musiała odwołać występy i skupić się na swoim zdrowiu - wokalistka bowiem walczy z nieuleczalną chorobą neurologiczną, jaką jest tzw. zespół sztywnego człowieka, który objawia się bolesnymi skurczami i sztywnością ciała.

Przez cały czas walczyła o powrót na scenę, ciągle podkreślając, jak ważni są dla niej fani. W 2024 roku wystąpiła publicznie dwa razy - w lipcu na tle wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, a później na pokazie mody w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

W 2026 roku wokalistka zaskoczyła wielkim ogłoszeniem - zapowiedziała swoją rezydenturę w Plenitude Arena w Nanterre na przedmieściach Paryża, w ramach której zaplanowano aż 26 koncertów: 16 we wrześniu i październiku oraz kolejne 10 w maju 2027 roku.

Celine Dion spotkała się z fanami w Paryżu!

Biorąc pod uwagę to, jaką drogę wokalistka przeszła, by ponownie stanąć na scenie, tym bardziej fanów cieszy dobra forma gwiazdy. Tę zobaczyć można nie tylko podczas występów, ale też po koncertach, podczas spotkań z fanami.

W sieci pojawiły się nagrania, na których gwiazda wychodzi z hotelu, a następnie boso wskakuje na maskę samochodu, tańczy i wspólnie z fanami śpiewa "Pour Que Tu M'aimes Encore" - jeden ze swoich największych francuskojęzycznych przebojów.

Jej wielbiciele byli zachwyceni. "Cóż za piękna dusza. Legenda", "Jak pięknie! Witamy ponownie, Celine", "Ona jest legendą i klasą samą w sobie", "Cudownie cię widzieć, Celine. Absolutnie cudownie" - piszą pod nagraniami.



