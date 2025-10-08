Cassandra Peterson, która od lat występuje w charakterystycznej czarnej sukni i upiornym makijażu, wspominała moment, gdy po raz pierwszy spotkała wokalistkę. Jak twierdzi, przebieg tamtego spotkania pozostawił po sobie niesmak:

"Opowiedziałam historię, która naprawdę się wydarzyła. Ona to zrobiła. Niczego nie zmyśliłam. To było bardzo obraźliwe. Wszyscy celebryci, którzy kiedykolwiek przyszli na mój występ, a było ich mnóstwo, zawsze byli uprzejmi i mili… ona nie była. Przykro mi to mówić. To rozczarowujące, kiedy dowiadujesz się takich rzeczy. To smutne" - powiedziała Elvira w rozmowie z Entertainment Weekly.

Aktorka ujawniła, że incydent miał miejsce około siedem lat temu, gdy Grande pojawiła się na jednym z jej występów z dużą grupą znajomych.

"Przyprowadziła 20 gości… przyszła za kulisy i poprosiła, czy mogę zrobić zdjęcia ze wszystkimi jej znajomymi i krewnymi. Zrobiłam sobie zdjęcie z każdym z nich. Podpisałam autografy każdemu z nich. Potem powiedziałam do niej: 'Czy możemy zrobić wspólne zdjęcie?' Odpowiedziała: 'Nie, ja raczej tego nie robię'" - relacjonowała Elvira.

Ariana Grande odpowiada: "Miałam atak paniki"

Sprawa powróciła w październiku 2024 roku, gdy słowa Elviry odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Wokalistka postanowiła wtedy odnieść się do całej sytuacji w swoim stylu - za pośrednictwem Instagrama.

"Jest mi bardzo przykro to widzieć. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, żebym miała okazję cię spotkać, ponieważ dostałam ataku paniki i, o ile dobrze pamiętam, wyszłam wcześniej niż reszta mojej rodziny… ale jeśli mylę się co do tego momentu, to bardzo przepraszam, jeśli cię uraziłam" - napisała Grande.

"Wiele lekcji dopiero przed tobą"

Choć piosenkarka publicznie wyraziła skruchę, Peterson nie uznała jej słów za wystarczające wyjaśnienie.

"Jak to się nazywa? Wiesz, kiedy coś robisz, ale w głowie masz coś innego? Takie: 'Dziękuję, ale tak naprawdę to nie dziękuję'. Po tej jej odpowiedzi odpuściłam całą sprawę" - przyznała Cassandra.

Mimo to aktorka dodała, że rozumie, iż młode gwiazdy często dopiero uczą się pokory w kontaktach z innymi:

"Myślę, że kiedy jesteś młody i zaczynasz w show-biznesie, wiele lekcji dopiero przed tobą. Jeśli zostajesz w tej branży na dłużej i nadal utrzymujesz sławę, uczysz się z czasem pokory. Mam nadzieję, że to właśnie tak będzie też z nią" - dodała.

