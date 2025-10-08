Cassandra Peterson wspomina przykry incydent z Arianą Grande. "To było rozczarowujące i smutne"

Legenda kina grozy Cassandra Peterson, znana światu jako Elvira - "Mistress of the Dark" - ponownie zabrała głos w sprawie swojego nieprzyjemnego spotkania z Arianą Grande. W rozmowie z magazynem Entertainment Weekly aktorka powróciła do sytuacji sprzed lat, którą określiła jako wyjątkowo przykrą.

Ariana Grande została skrytykowana publicznie przez Cassandrę Peterson
Ariana Grande została skrytykowana publicznie przez Cassandrę Peterson

Cassandra Peterson, która od lat występuje w charakterystycznej czarnej sukni i upiornym makijażu, wspominała moment, gdy po raz pierwszy spotkała wokalistkę. Jak twierdzi, przebieg tamtego spotkania pozostawił po sobie niesmak:

"Opowiedziałam historię, która naprawdę się wydarzyła. Ona to zrobiła. Niczego nie zmyśliłam. To było bardzo obraźliwe. Wszyscy celebryci, którzy kiedykolwiek przyszli na mój występ, a było ich mnóstwo, zawsze byli uprzejmi i mili… ona nie była. Przykro mi to mówić. To rozczarowujące, kiedy dowiadujesz się takich rzeczy. To smutne" - powiedziała Elvira w rozmowie z Entertainment Weekly.

Aktorka ujawniła, że incydent miał miejsce około siedem lat temu, gdy Grande pojawiła się na jednym z jej występów z dużą grupą znajomych.

"Przyprowadziła 20 gości… przyszła za kulisy i poprosiła, czy mogę zrobić zdjęcia ze wszystkimi jej znajomymi i krewnymi. Zrobiłam sobie zdjęcie z każdym z nich. Podpisałam autografy każdemu z nich. Potem powiedziałam do niej: 'Czy możemy zrobić wspólne zdjęcie?' Odpowiedziała: 'Nie, ja raczej tego nie robię'" - relacjonowała Elvira.

Ariana Grande odpowiada: "Miałam atak paniki"

Sprawa powróciła w październiku 2024 roku, gdy słowa Elviry odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Wokalistka postanowiła wtedy odnieść się do całej sytuacji w swoim stylu - za pośrednictwem Instagrama.

"Jest mi bardzo przykro to widzieć. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, żebym miała okazję cię spotkać, ponieważ dostałam ataku paniki i, o ile dobrze pamiętam, wyszłam wcześniej niż reszta mojej rodziny… ale jeśli mylę się co do tego momentu, to bardzo przepraszam, jeśli cię uraziłam" - napisała Grande.

"Wiele lekcji dopiero przed tobą"

Choć piosenkarka publicznie wyraziła skruchę, Peterson nie uznała jej słów za wystarczające wyjaśnienie.

"Jak to się nazywa? Wiesz, kiedy coś robisz, ale w głowie masz coś innego? Takie: 'Dziękuję, ale tak naprawdę to nie dziękuję'. Po tej jej odpowiedzi odpuściłam całą sprawę" - przyznała Cassandra.

Mimo to aktorka dodała, że rozumie, iż młode gwiazdy często dopiero uczą się pokory w kontaktach z innymi:

"Myślę, że kiedy jesteś młody i zaczynasz w show-biznesie, wiele lekcji dopiero przed tobą. Jeśli zostajesz w tej branży na dłużej i nadal utrzymujesz sławę, uczysz się z czasem pokory. Mam nadzieję, że to właśnie tak będzie też z nią" - dodała.

